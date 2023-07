BIKE PARK PLAN DE CORONES: UN’ESTATE AL MASSIMO

Quella appena iniziata nella rinomata destinazione altoatesina si preannuncia come una stagione di riding al top per gli amanti della mountain bike Gravity.

Molte sono le novità per il Bike Park Plan de Corones, che ha dato il via alle operazioni con la prima apertura dell’impianto Kronplatz 2000-Riscone il fine settimana del 20 maggio, seguito lo scorso 2 giugno da quello Ruis-Passo Furcia, aperto solo nel week-end fino al 23 giugno, data a partire dalla quale sarà in funzione in ogni giorno. Per i versanti di Piz de Plaies e Valdaora bisogna invece aspettare rispettivamente il 23 e 24 giugno. Le indicazioni precise sulle aperture e chiusure di inizio e fine stagione, differenziate per ogni versante, e le tariffe degli impianti di risalita sono accessibili sul sito ufficiale.

Gravity Card dà il benvenuto a Plan de Corones

Ma il Bike Park Plan de Corones comincia la stagione 2023 con una grande novità, l’ingresso nel prestigioso circuito Gravity Card, la migliore rete internazionale di bike park in Europa, che comprende ora ben 28 località.

Fin dall’inizio, la Gravity Card è sempre stata sinonimo di divertimento illimitato nei più rinomati bike park d’Europa. Ora Plan de Corones si affianca a classiche mete, come Leogang, Saalbach Hinterglemm, Serfaus-Fiss-Ladis, Sölden e Lenzerheide, oltre alle italiane Mottolino a Livigno e Dolomiti Paganella.

L’abbonamento, valido dall’8 maggio al 5 novembre 2023 e ha le seguenti tariffe: Adulti: 599,00 €; Giovani (2004-2006): 449,00 €; Bambini (2007-2016): 299,00 €. La Gravity Card funziona come un abbonamento stagionale che permette di visitare ogni meta del circuito in modo illimitato durante la stagione d’apertura, compresi i 18 trail serviti dai cinque impianti di risalita di Plan de Corones. Trovate tutti i dettagli sul sito di Gravity Card.

Dolomiti Bike Galaxy

Chi ambisce invece a frequentare le migliori bike destination delle nostre meravigliose Dolomiti, trova l’offerta perfetta per sfamare la propria voglia di divertimento a ruote artigliate immerso in scenari epici.

Bike Park Plan de Corones è infatti associato alla Federconsorzi Dolomiti Superski con la sua offerta Dolomiti Bike Galaxy dedicata all’estate. La tessera Dolomiti Supersummer consente di accedere a 400 km di tracciati per mountain bike serviti dai 120 impianti di risalita del carosello dolomitico.

L’offerta è flessibile, va dal pass giornaliero a quello stagionale passando per quello plurigiornaliero, così da organizzare al meglio la propria vacanza attiva al cospetto delle Dolomiti. Trovate le tariffe dettagliate sul sito di Dolomiti Bike Galaxy

Tutti i sentieri in tasca

L’informazione chiara ed efficace nel Bike Park Plan de Corones è affidata all’app Mowi Bike. Permette, una volta che è stata scaricata sul proprio smartphone – iOS o Android – di vivere al meglio l’esperienza sportiva in mountain bike. L’interfaccia intuitiva visualizza infatti percorsi, impianti di risalita, e servizi all’interno di una dettagliata mappa 3D, disponibile anche off-line.

Così ogni appassionato può rimanere aggiornato in tempo reale sulla condizione dei trail, sul meteo, sull’apertura/chiusura degli impianti e sugli eventi in loco. Ma non solo, visualizza anche in tempo reale la tua posizione, quella dei tuoi familiari o del tuo gruppo di amici, all’interno dell’area.

Il tutto all’interno di uno strumento semplice e immediato, sempre a portata di mano. Scopri di più su Mowi Bike scaricando l’app dallo store del tuo smartphone.

Prenota la tua vacanza al Bike Park Plan de Corones

Tutte le informazioni utili per programmare la tua vacanza in mountain bike nel Bike Park Plan de Corones sono accessibili sul sito ufficiale.

Qui è inoltre possibile trovare gli orari d’apertura e le tariffe degli impianti di risalita, le offerte speciali dei bike hotel, i corsi di mountain bike e gli eventi in programma.