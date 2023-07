L’imprenditore Francesco Agnello potenziale acquirente della Reggina Calcio

L’imprenditore Francesco Agnello ha confermato che è stato avviato un colloquio con Felice Saladini, proprietario della Reggina Calcio, per discutere la possibilità di rilevare il club calabrese. La situazione attuale della squadra è molto delicata, con il rifiuto da parte della Covisoc della domanda di ammissione alla prossima Serie B. Tuttavia, è in corso un ricorso che sarà presentato entro il 5 luglio.

Nel frattempo, la questione della cessione della società è al centro dell’attenzione, con Agnello che potrebbe essere un potenziale acquirente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’imprenditore ha confermato di aver avuto contatti con la Reggina Calcio. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal noto quotidiano sportivo:

“È stato stabilito un contatto, sono stato interpellato dalla proprietà di Saladini e sono onorato di questa possibilità. Dobbiamo vedere cosa succederà nei prossimi giorni; non è possibile intervenire in questa fase di incertezza. Se le questioni si risolveranno, sono disponibile a discutere di un mio coinvolgimento. Sono qui. Purtroppo, Saladini si è trovato di fronte a una situazione peggiore rispetto a quella che gli era stata presentata. Ha acquisito il club nell’entusiasmo del momento, ma poi si è trovato costretto a farsi carico di salvare la squadra. Spero sinceramente che la Reggina possa mantenere la sua posizione nella Serie B. Reggio è sicuramente una piazza interessante in qualsiasi categoria, ma tutti speriamo di non dover prendere in considerazione l’eventualità di ricominciare da zero. La Reggina ha tutte le qualità necessarie per superare questa fase difficile”.

Le parole di Agnello confermano il suo interesse e la sua disponibilità a entrare in trattative per l’acquisizione della Reggina Calcio. Tuttavia, come sottolinea, è ancora prematuro prendere decisioni definitive a causa dell’attuale fase di incertezza che la società sta affrontando. Agnello esprime anche la sua speranza che la Reggina riesca a mantenere la sua posizione nella Serie B, evitando la retrocessione e la necessità di ripartire da una divisione inferiore. Sottolinea l’importanza della città di Reggio Calabria come piazza calcistica e il potenziale che essa rappresenta per il club. Nonostante le difficoltà attuali, Agnello manifesta fiducia nelle capacità della Reggina di superare questa fase e tornare a una situazione di stabilità e successo.

Mentre la situazione rimane in evoluzione, i tifosi della Reggina e gli appassionati di calcio in generale saranno interessati a seguire gli sviluppi futuri riguardanti la possibile acquisizione del club da parte di Francesco Agnello e le implicazioni che ciò potrebbe comportare per il futuro della squadra.