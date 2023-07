Sorbatti, tre generazioni con la passione del cappello.

Da sempre alla ricerca dei migliori marchi del Made in Italy e alla loro costante promozione, la nostra Redazione, oggi vi parlerà di un’azienda importante presente nel Distretto del Cappello, che da poco ha festeggiato i cento anni dalla sua fondazione, stiamo parlando del Cappellificio Sorbatti, dinamica realtà imprenditoriale punto di riferimento per il territorio.

Tutto comincia nel 1922, quando il signor Attilio Sorbatti e sua moglie Ester danno inizio a una tradizione che dura da oltre 80 anni. Dal fondatore Attilio ai tre figli Filippo, Ermanno e Nerino fino alla terza generazione: i nipoti Marco e Attilio. Nel corso degli anni l’azienda è progressivamente cresciuta restando comunque a conduzione familiare.





Proprio nel cuore del cosiddetto “Centro Internazionale del Cappello” l’azienda produce cappelli e berretti uomo – donna di qualità come feltri, panama originali, coppole…e la cura di ogni dettaglio è il filo conduttore di tutta la sua attività, dalla selezione delle materie prime all’imballaggio. Dall’originario carattere artigianale, che resta fondamentale, si è trasformata in una moderna, dinamica industria, radicata nella tradizione imprenditoriale marchigiana.



Elevata professionalità, flessibilità operativa e dinamismo sono i punti di forza su cui la Sorbatti fonda la propria filosofia aziendale, in un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, artigianalità e tecnologia, passione e competenza.

Attualmente Montappone, Massa Fermana, Monte Vidon Corrado e Falerone costituiscono il distretto della produzione di cappelli più importante d’Italia e d’Europa, un vanto per le Marche, dove si utilizza ciò che la natura offre senza sprechi, come ha insegnato la cultura di questo territorio.

Nella nostra società sempre distratta e di fretta, abbiamo ormai da tempo dimenticato i valori importanti quali la gentilezza, la sensibilità, l’attenzione verso l’altro, la buona educazione e il valore dell’umanità.

Per riportarli in auge e riscoprirli, l’organizzazione le Salon de la Mode ha organizzato un progetto speciale per riscoprirli: “Mr. Big The gentleman Awards”.

Di recente a Milano si è svolto un evento che sostiene finalmente la cortesia, il garbo, la gentilezza. Tutti noi, in questa nostra società, abbiamo assoluta necessità di riportare in auge questi valori fondamentali per la nostra esistenza.

È stata una cerimonia colma di iniziative che ha visto riunirsi personaggi illustri dalla comunicazione, al business, al cinema, alla moda

Il ringraziamento va al Cappellificio Sorbatti, che ha deciso di essere presente in qualità di sponsor e per aver condiviso i valori del nostro progetto.

L’invito quindi è di riscoprire l’uso del cappello, un accessorio fondamentale nel guardaroba di un gentleman ma non solo, simbolo di stile ed eleganza sempre attuale da scegliere in base alle occasioni..ma che sia sempre di qualità e rigorosamente made in Italy.

