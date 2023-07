NASCE SHOESTECHNOLOGIES.COM IL NUOVO CANALE DOVE LA SCARPA È LA PROTAGONISTA

03 maggio 2023, Tavernerio – “I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio”

Si cita Leonardo da Vinci, genio innovatore del rinascimento. Questo principio è il leit motiv di shoestechnologies.com, nuovo canale di informazione ed intrattenimento dedicato al mondo del footwear. Shoestechnologies si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad aumentare la propria conoscenza del “dietro le quinte” dell’universo “scarpe” attraverso curiosità, novità, trend di settore ed approfondimenti utili (suggerimenti, consigli, storie) dal fashion al running, dal work & uniform all’outdoor: dove c’è una scarpa, c’è shoestechnologies.

“Le suole stanno alla scarpa come le scarpe stanno alle persone e le persone all’esperienza”. Lo scopo di Shoestechnologies è quello di raccontare in modo originale, autorevole e accessibile, il valore e l’importanza assunti dalle calzature (suole, componenti e tecnologie) in ogni contesto ed esperienza: lavoro, sport e tempo libero.

Shoestechnologies propone articoli, approfondimenti tecnici, video ed interviste originali. Il progetto si avvale di partner tecnici di primo piano e ospita ogni mese personalità di settore, brand, atleti e content creator. I contenuti di Shoestechnologies sono esperienziali e contestualizzati, per diffondere un racconto autentico su benefici, tecnologie e contesti di utilizzo delle calzature.

Sono infatti le singole componenti e tecnologie applicate alla scarpa a rendere ogni calzatura unica e perfetta per il suo utilizzo. Per comprendere ogni dettaglio della calzatura fino in fondo, sia questa per il lavoro così come per il tempo libero, oggi lo si può fare attraverso le 4 rubriche di shoestechnologies Essentials, SHOES’in’TECH, Performance Tales e People Stories, scopriamole insieme:

Performance Tales: Racconti di atleti, sportivi e dei loro successi con particolare attenzione all’importanza delle calzature e delle suole nella loro vita, sport e lavoro.

Essentials: Solo una domanda: “sarebbe possibile senza le scarpe?” In questa rubrica si “giocherà” sul ruolo ricoperto dalle scarpe e dalle sue componenti nel quotidiano e di come sarebbe differente vivere la stessa esperienza senza.

People stories: L’ordinario è straordinario. Ogni momento merita comfort, grip e prestazioni.

Shoes’ in’Tech: Contenuti di sensibilizzazione incentrati su tecnologia e vantaggi. Raccontiamo i benefici in relazione all’esperienza. Rispondiamo alla comunità!

Vi abbiamo incuriosito? Venite a trovarci su https://www.shoestechnologies.com/