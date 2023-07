SELEZIONE PRODOTTI BIKE SS23

REDWOOD ENDURO VT

Prestazioni specifiche per la MTB, questo è il focus della linea Redwood di Mons: ogni capo di questa linea è progettato per lunghe giornate di riding e avventure anche di più giorni in tutte le situazioni. Sono il massimo del confort in tutte le condizioni climatiche, perché non c’è sempre il sole quando vuoi uscire con la tua bici! Realizzati in tessuto Merino Air-Con 140 g. ti mantengono fresco quando hai caldo, caldo quando non lo è.

La linea Redwood è composta da tre capi manica corta, manica lunga ( entrambi Standard fit con collo a V ) e un wind jersey con cerniera. Ovviamente vi sono versioni con fitting dedicato da uomo e donna.

Nello specifico la t- shirt tecnica Redwood è caratterizzata da pannellature in mesh traspiranti ( sempre in lana merino ), taglio più lungo nella parte posteriore ( drop tail ) , taschina sul retro con zip e piccolo pad pulisci occhiati incorporato.

Tessuto: Merino Air Coon 140 g – 83% Lana Merino Certifica ZQ 13% Nylon 4% Elastane

TARN MERINO SHIFT WIND JERSEY

Progettata per l’intensità dei bike park e delle avventure freeride la linea Tarn si compone di capi dal fitting morbido e rilassato realizzati in tessuto Merino Shift. Assorbono rapidamente il sudore sono adatti ad un uso intenso grazie alla presenza di filamenti di nylon all’interno del tessuto. Varianti specifiche da uomo e donna , con colori e fitting relaxed fit. Il Wind Jersey

Tessuto: MerinoShift – 52% Lana Merino Certifica ZQ 35% Poliestere Riciclato 13% Nylon

MOMENTUM BIKE SHORTS

Qualunque siano le condizioni meteo, esci e vai in bici. Questo short tecnico Mons Royale è incredibilmente resistente e progettato per tutti gli usi ( e gli abusi) e tutte le condizioni. In pochi anni sul mercato si è imposto come un vero caposaldo della collezione Mons. Una resistente micro griglia esterna in poliestere, morbida lana merino a contatto con la pelle per regolare la temperatura e allungare così le giornate di riding e un pò di spandex per il massimo della mobilità.Disponibile con fitting specifico da uomo e da donna e una sola e solida variante colore: black !

Tessuto: Merino Micro Grid – 52% Polyester – 39% Lana Merino – 9% Spandex

VIRAGE PANTS

Pantaloni bike realizzati in tessuto Stretch Wool Cordura composto per l’ 83 % da fibre ottenute dal riciclo delle bottiglie in PET e per il restante in lana merino. Super resistenti, super traspiranti, comodi e pratici garantiscono la massima libertà di movimento ed alta resistenza alle abrasioni. Sono pensati per essere indossati sopra le protezioni ( kneepad ) ed hanno tutte le caratteristiche per diventare i vostri migliori amici. Disponibili in taglio da uomo e da donna ed in 4 colori, oltre che in versione pantalone corto.

Tessuto: Stretch Wool Cordura – 81% Poliestere Riciclato 14% Lana Merino 5% Elastane

ICON T-SHIRT

La collezione Icon di Mons Royale è tra le più in rapida ascesa tra la sempre maggior offerta de brand Neozelandese. Il tessuto Merino AirCon (composto per l’ 83% da fibre merino selezionate che vengono filate attorno ad un’anima in nylon) con cui vengono confezionati questi capi è un vero sistema di “aria condiziona naturale”. La linea si compone di T-shirt e Long Sleee dal taglio comodo e dalle grafiche sobrie, minimali nel look ma non nella resa tecnica. Semplici ma altamente performanti perché la sostanza sta nella qualità del tessuto con cui sono confezionate stanno conquistando sempre più biker.

Tessuto: Merino Air Coon 140 g – 83% Lana Merino Certifica ZQ 13% Nylon 4% Elastane

TARN MERINO SHIFT TEE WMN

Progettata per l’intensità dei bike park e delle avventure freeride la linea Tarn si compone di capi dal fitting morbido e rilassato realizzati in tessuto Merino Shift. Assorbono rapidamente il sudore sono adatti ad un uso intenso grazie alla presenza di filamenti di nylon all’interno del tessuto. Varianti specifiche da uomo e donna , con colori e fitting relaxed fit. Le T-shirt sono state aggiornate con inserti in Merino Shioft Mesh altamente traspirante sulla schiena, taglio Relaxed Fit e 4 varianti colore disponibili

Tessuto: MerinoShift – 52% Lana Merino Certifica ZQ 35% Poliestere Riciclato 13% Nylon

REDWOOD ENDURO VT WMN

Versione con fitting e colori specifici per le biker di questo capo super conosciuto di Mons e oggetto del nostro test nella vresione da uomo. T-shirt tecnica dal fitting standard, collo a V , taglio “back drop” allungato nella parte posteriore, machina con zip sul retro e inserto “pulisci occhiali” cucito sotto il bordo inferiore sono le sue caratteristiche tecniche. 4 bellissime varianti colore disponibili.

Tessuto: Merino Air Coon 140 g – 83% Lana Merino Certifica ZQ 13% Nylon 4% Elastane

Mons Royale è distribuita in Italia da:

Nitro Distribution – Arco – TN

nitro@nitro.it – www.nitro.it – @nitro_distribution