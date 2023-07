PERFORMANCE, INNOVAZIONE E AMORE PER LA NATURA DALLA NUOVA ZELANDA!

LA DIREZIONE ETICA E SOSTENIBILE DEL BRAND È SEMPRE PIÙ CHIARA E DA SEMPRE PARTE INTEGRATE DEL SUO ESSERE.

Dalla natura incontaminata di Lake Wanaka, in Nuova Zelanda, Mons Royale immagina e crea capi tecnici in lana Merino dalle alte prestazioni termoregolatrici e dallo stile inconfondibile.

Indumenti tecnici che annullano il compromesso tra performance ed estetica, progettati con cura ed indossabili nelle più diverse situazioni dallo sport alla vita di tutti i giorni. I capi Mons Royale sono oggi un classico consolidato per le attività invernali ed outdoor in generale. Anche nei mesi caldi, dal bike al trekking passando per il trail running, sono sempre più spesso utilizzati con ottimi risultati pratici da sempre più sportivi facendone anche bandiera di stile e consapevolezza. Performanti, etici e dal look accattivante entrano sempre di più tra le scelte di molti per un look ben definito con un occhio di riguardo all’estetica originale.

LA LANA MERINO E’ LEGGERA E CALDA, ANTI ODORE, TERMOREGOLATRICE IN MANIERA NATURALE, TRASPIRANTE, MORBIDA E 100% RICICLABILE

MONS ROYALE NE E’ LA SUA MASSIMA ESPRESSIONE FATTA ABBIGLIAMENTO TECNICO.

MONS ROYALE E LA SUA LANA MERINO

PERCHE’ LA LANA MERINO ? La risposta è molto semplice e si riassume in due parole

PRESTAZIONI e SOSTENIBILITÀ

Le Merinos sono le prime pecore ad essere state allevate. Questi personaggi lanosi vivono in alto tra le colline montuose della Nuova Zelanda, dove il clima è estremo, non perdona, non è ospitale.

Quando fa caldo: è ardente. Quando fa freddo: è un morso gelido.

Ma a questi personaggi lanosi questi luoghi piacciono e la lana che ricopre i loro corpi, sviluppata in anni ed anni di darwiniano adattamento, garantisce loro di vivere tranquilli a brucare l’erba di questi luoghi incantati dal clima estremo. La Lana Merino è la fibra naturale dalle migliori prestazioni termoregolatrici perché si è evoluta per resistere agli estremi. Un’evoluzione lenta e continua che la fa essere estremamente performante e incredibilmente efficace nel fare quello deve fare: proteggere dal freddo, riparare dall’umidità e regolare la temperatura corporea.

LE PRESTAZIONI DELLA LANA MERINO MONS ROYALE

ANTIODORE: La struttura arricciata delle fibre fa si che i batteri non possano attaccarvisi così i capi in lana merino rimangono più freschi più a lungo. Puzzano meno e “lavorano” bene anche in usi prolungati.

TERMOREGOLATRICE: La lana Merino è “l’aria condizionata naturale” per eccellenza, quando è freddo rilascia calore assorbendo l’umidità prodotta dal corpo tenendolo al caldo. Quando fa caldo il processo è invertito e ha un effetto rinfrescante sulla pelle, anche sotto sforzo.

TRASPIRANTE: La lana Merino ha un potere di assorbimento dell’umidità all’interno della fibra molto elevato. Capacità che fa si che il sudore, l’umidità prodotta dal corpo in attività, venga sistematicamente allontanata mantenendo la pelle asciutta.

SOFFICE: L’estrema finezza delle fibre di lana Merino la rende super morbida. Ciò significa che è perfetta per biancheria intima, intimo tecnico e per ogni capo che sia leggero e morbido da indossare anche a contatto diretto con la pelle.

SOSTENIBILE: La lana Merino Mons Royale è un materiale naturale, certificato secondo i più rigidi dettami Z.Q. che garantiscono il benessere degli animali, la sostenibilità e la tracciabilità di tutta la filiera produttiva. E’ inoltre biodegradabile al 100%.

Mons Royale è distribuita in Italia da: Nitro Distribution

Via A.Moro – Arco – TN nitro@nitro.it – www.nitro.it