Il riciclo della moda e la visione di Gianni Caputo By DonnaFur

Il riciclo nella moda, prende forme e sfumature diverse, ragione per cui è inevitabile ricordare che la prima forma di riciclo è il riutilizzo. Un modo efficace per combattere e ridurre l’impatto del fast fashion sull’ambiente.

Considerando che un dato sconcertante è quello che rileva le tonnellate di abiti che ogni anno vengono gettate via per i motivi più diversi, come ad esempio: acquisti mal pensati, che poi rivelano insoddisfazione, la voglia di cambiare e la necessità di fare spazio al nuovo.

Ed è per tale motivo, che le scelte si fanno più etiche e che è sempre più frequente sentir parlare di look che fanno notizia, quando si parla di outfit “riciclati” indossati dalle celebrity. Alcuni fanno anche rifermento alle tanto discusse “pellicce”, o meglio alla visione positiva di coloro che pensano, che se qualcuno compra pellicce di seconda mano invece di acquistarne nuove non ferisce nuovi animali, e nemmeno l’ambiente.

Ed è per questo che oggi vogliamo parlarvi di Gianni Caputo By DonnaFur, colui che con uno staff consolidato e quarantacinque anni di esperienza nel settore, fornisce in modo attento una gamma completa di servizi dedicati al mondo della pellicceria. Grazie alla collaborazione con alcune tra le più prestigiose aziende, concerie e artigiani sparsi per tutta Italia, (Gianni Caputo by DonnaFur), rappresenta un punto di riferimento per il cliente (donna o uomo).

Mr Big The Gentleman Awards: da sinistra Gabriella Chiarappa, giornalista e manager di moda e Gianni Caputo, titolare dell’Atelier omonimo. ph: Abraham Caprani

Seguendolo con cura per dodici mesi l’anno: dall’acquisto alla riparazione, dalla permuta alla rivalorizzazione delle pellicce retrò, fino a servizi di consulenza, conservazione e di cura del look. Grazie al laboratorio artigianale, attiguo al negozio/showroom con tutti i capi in esposizione, vengono confezionati capi di pellicceria su misura e in base alle indicazioni delle clienti: dai modelli di pelliccia più tradizionali ai cappotti in cachemire con pelliccia reversibile, fino alle personalizzazioni di giacche, cappotti o gilet con inserti.

Gianni Caputo by DonnaFur offre anche un servizio di pulitura completa con lavaggio light a segatura, ammorbidimento, azzurratura, sbiancatura, soffiatura e trattamento a vapore, rasatura ed epilatura. Per chi invece desidera “riammodernare” i vecchi capi o semplicemente approntare delle piccole modifiche, c’è la possibilità di riadattare i capi ai gusti delle clienti più giovani, confezionare e realizzare trasformazioni ad hoc, e lavorare su capi in pelle o in cachemire arricchendoli con colletti, esterni, polsini o inserti in pelliccia.

Alla base di tutto ciò, vi è il concetto di salvaguardia del pianeta attraverso l’economia circolare. Si tratta di un modello, che con il passare del tempo si sta evolvendo sempre con più frequenza, di produzione e consumo che prevede la condivisione, il prestito, l’utilizzo, il riciclo di materiali.

Questo metodo contribuisce alla riduzione dei rifiuti al minimo: dal momento che il materiale con cui viene creato il prodotto, una volta terminata la sua funzione, viene ripristinato e laddove possibile, inserito nuovamente nel ciclo economico, generando ancora più valore. Non vi rimane che recarvi, da Gianni Caputo By DonnaFur, professionalità e cortesia sono sempre una certezza.

PELLICCERIA MILANO

WhatsApp: +39 338 6039532

Via Felice Bisleri, 11 – 20148 Milano +39 02 40070283