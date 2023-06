Luisa Bischetti, passione e dedizione per la Polizia di Stato.

Oggi la redazione è felice di parlarvi di buoni esempi, di quelli che vedono in prima linea le buone azioni o meglio che parlano di coloro che tutelano i cittadini a discapito a volte della propria vita. Ed è per tale motivo, che oggi abbiamo scelto di dedicare uno spazio a colei che per anni ha svolto il proprio lavoro con passione e dedizione per la Polizia di Stato. Un cammino, quello del poliziotto inconsapevole verso il recupero dei valori dell’esistenza.



Lettera aperta di Luisa Bischetti

Il commovente saluto di commiato da parte di Luisa Bischetti al Corpo della Polizia di Stato.



Sono un poliziotto (Polizia di Stato) dal 18 giugno dell’anno 1987.



Si realizza il mio sogno! Grado: sostituto Commissario ho dedicato parte della mia VITA alla difesa della legalità e rifarei tutto senza esitazione. Se per incanto si riavvolgesse il nastro della mia vita come la pellicola di un film, tornerei a rivestire la Divisa!



L’amore per questo mestiere, per un ideale, mi ha dato l’energia giusta per trascorrere una carriera al servizio di tutti con grande UMANITÀ, perché senza quest’ultima, esperienza e preparazione, non basterebbero a fare un buon poliziotto.



Una vita intera di ricordi, di attese, incontri e quell’orologio che non guardi mai quando sei in servizio. Una vita fatta spesso di rinunce e turni che non finiscono mai, ma sempre con la gioia nel cuore. In molti lo chiamano mestiere, altri lavoro, altri passione. Per me è molto di più. Era il mio sogno divenuto realtà. Molti mi definiscono un Personaggio poliedrico dai molteplici aspetti tutti degni di considerazione. Una Donna dalle molte sfaccettature, tanti volti di una stessa persona, versatile eclettica unica.





Dotata di una capacità innata di impegnarsi con successo in attività diverse, in diversi ambiti adattandosi ingegnosamente a situazioni variegate (in senso figurativo) ed imprevedibili! Speciale, fuori dal comune che si distingue per la Sua straordinarietà, per la sua disponibilità e grande generosità!



La mia Vita? Un oceano di giorni uguali e differenti, di momenti da considerare, migliaia di persone che la attraversano. Ci sono degli aspetti di ME che in parte sembrano scontati, ma non sempre è così! Se mi chiedo che cosa sarà ancora questa mia VITA, potrei rispondere a me stessa che intendo far sapere quanta bellezza si può vivere che cosa mi tiene sveglia la notte che cosa mi fa sorridere e tanto tanto altro.

La vita è preziosa, è amore e gioia, è un’opportunità da cogliere, un vero Mistero da scoprire la Vita voglio attraversarla con entusiasmo, con le sue fragilità.



Se sarò abbastanza Saggia avrò il volto sorridente di chi ha saputo in qualche modo amarla, considerarla ed apprezzarne ogni istante. Grazie Polizia Di Stato.



Luisa Bischetti