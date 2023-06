Aldilapp trasferisce la sede a Milano per supportare l’espansione del brand

Stup1 Srl, l’azienda che distribuisce Aldilapp su tutto il territorio italiano, sta trasferendo la sua sede principale nella prestigiosa Via Montenapoleone a Milano. Questa decisione segna un importante passo avanti per l’azienda che mira a servire meglio i propri clienti, gestire le pubbliche relazioni e avere una presenza istituzionale nel centro finanziario italiano.

Aldilapp è un’app per smartphone che si occupa del settore dei cimiteri ed è in forte espansione. L’azienda che da oltre un anno sta censendo e digitalizzando i cimiteri italiani, ha deciso di trasferire la sua sede nella città di Milano per supportare la crescita e sfruttare le opportunità di networking disponibili nella capitale economica italiana.

La scelta di trasferirsi nella prestigiosa Via Montenapoleone rappresenta un ulteriore passo in avanti. La via è conosciuta per essere una delle zone più esclusive della città, e Milano è il luogo ideale per le aziende che cercano di consolidare la loro presenza nel mercato italiano.

La posizione centrale di Via Montenapoleone rende inoltre la sede facilmente raggiungibile dai principali aeroporti e stazioni ferroviarie.

La presenza di Stup1 Srl nel cuore di Milano permetterà all’azienda di sviluppare e rafforzare le sue relazioni con i clienti esistenti e potenziali.

Questa nuova sede consentirà di organizzare anche più facilmente eventi di networking e di marketing sul brand Aldilapp