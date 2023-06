Cantina Colonnella, vini per passione dal 1971.

Colonnella è tra i centri più belli della Val Vibrata, ultimo lembo d’Abruzzo a Settentrione. Di origine medievale, sorge su un alto colle che unisce in un caldo e spettacolare abbraccio il mare Adriatico e le vette più alte degli Appennini.

È qui che dall’iniziativa di un piccolo gruppo di viticoltori nasce, nel 1971, Cantina Colonnella, azienda che oggi può vantare oltre 300 ettari di vigneto e una produzione di 35.000 hl.

I vigneti di Cantina Colonnella ornano i dolci declivi delle colline del Teramano, luogo forte della zona di produzione del più celebre vitigno d’Abruzzo, il Montepulciano.

Oltre al vitigno Montepulciano, si coltivano, secondo i tradizionali sistemi a spalliera e a tendone, Trebbiano, Passerina e Pecorino.

La qualità dei nostri prodotti ha come fondamento la straordinaria ricchezza del territorio nel quale operiamo. Colline protette da un clima mite che sanno produrre uve prelibate. A questo si aggiungono lavorazioni attente a preservare il felice connubio tra modernità e tradizione.

La nostra cantina è pensata per produrre vini secondo i dettami della vecchia scuola italiana.

Vasche di cemento quindi, in cui vinifichiamo e facciamo maturare i nostri bianchi e in cui facciamo crescere una parte del nostro Montepulciano per farlo arrotondare mantenendo la freschezza e la croccantezza del frutto.

Negli anni ci siamo equipaggiati anche di vasche di acciaio per la fermentazione dei vini rossi che poi spostiamo in cemento, o in legno.

Anche la bottaia segue il pensiero di chi ci ha preceduto e che abbiamo voluto mantenere rigenerando sei botti grandi da 50 ettolitri prodotte dalla prestigiosa azienda Garbellotto.

Il parco legni è stato arricchito da tonneaux in cui prendono forma le nostre due riserve, il Controguerra Doc Cinque Colli e il Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Barocco.

Nella nostra società sempre distratta e di fretta, abbiamo ormai da tempo dimenticato i valori importanti quali la gentilezza, la sensibilità, l’attenzione verso l’altro, la buona educazione e il valore dell’umanità.

Per riportarli in auge e riscoprirli, l’organizzazione le Salon de la Mode ha organizzato un progetto speciale per riscoprirli: “Mr. Big The Gentleman Awards”.

I Vini della Cantina Colonnella, presenti al Gala Dinner “Mr Big the Gentleman Awards”, tenutosi di recente a Milano.- Photo: Amato Ballante

Di recente a Milano si è svolto un evento che sostiene finalmente la cortesia, il garbo, la gentilezza. Tutti noi, in questa nostra società, abbiamo assoluta necessità di riportare in auge questi valori fondamentali per la nostra esistenza.

È stata una cerimonia colma di iniziative che ha visto riunirsi personaggi illustri dalla comunicazione, al business, al cinema, alla moda

Il ringraziamento va a Cantina Colonnella, che ha deciso di essere presente in qualità di sponsor e per aver condiviso i valori del nostro progetto.