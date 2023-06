ELCO È DISTRIBUTORE ITALIANO DI ATAG

Sistemi di controllo, pompe di calore e caldaie ATAG saranno integrati nella rete vendita diretta di ELCO. Sinergia sui centri assistenza: ora gli utenti potranno contare su una Rete Service ancora più capillare. Presentato anche il nuovo sito aziendale, www.elcoitalia.it

ATAG dal 2014 è un brand parte della galassia del Gruppo Ariston e rappresenta insieme ad ELCO uno dei marchi di eccellenza nel riscaldamento commerciale e domestico. Il 2023 segna una svolta storica, da gennaio infatti ELCO Italia Spa è il distributore in esclusiva dei prodotti ATAG. L’annuncio ufficiale è stato fatto recentemente, in concomitanza alla presentazione del nuovo sito aziendale di Elco,www.elcoitalia.it ed il nuovo sito Atag www.atagheating.it.

“ATAG è da sempre alla ricerca di soluzioni all’avanguardia nel campo delle tecnologie energetiche”, dichiarano dalle due aziende annunciando l’accordo. “Grazie alla nostra competenza nelle caldaie ad alta efficienza, ATAG ha sviluppato una gamma di prodotti all’avanguardia in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente. Per questo avvalerci a livello nazionale della distribuzione in esclusiva di ELCO Italia Spa garantisce un approccio destinato a migliorare il rapporto con la nostra clientela: sapremo essere più capillari nel proporre caldaie, pompe di calore e sistemi di controllo, ma anche nei servizi di assistenza rivolti alla clientela.

Per ELCO, dunque, sarà una nuova opportunità di crescita all’interno del Gruppo Ariston, che oggi vale 2,4 miliardi di euro di fatturato (dato 2022), occupa oltre diecimila persone con uffici di rappresentanza in 43 paesi. L’operatività è distribuita su 31 siti industriali e 30 centri di competenza di ricerca a sviluppo.

“La sinergia tra ELCO e ATAG garantirà un miglioramento del servizio per il brand amato da architetti e installatori professionisti, che lo scelgono quando si tratta di portare l’eccellenza nelle case degli italiani”, precisano ancora dall’azienda. “A seguito dell’accordo commerciale, i centri di assistenza delle due aziende potranno garantire una sinergia che offrirà un servizio più performante per tutti i clienti che possono chiedere ricambi o servizi di controllo”.

ATAG sarà così sempre sinonimo di una gamma di prodotti altamente affidabile e performante. Con le sue pompe di calore ad alta efficienza, ATAG permette di avere un sistema di riscaldamento, produzione d’acqua calda e raffrescamento sempre più green grazie alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. Le caldaie murali di ATAG per uso commerciale possono raggiungere una potenza di 960 kW con l’installazione di fino ad otto caldaie a cascata.

Infine, l’ultima novità è ATAG One, sistema di controllo remoto che permette di gestire l’abitazione da tablet, desktop o smartphone. I sistemi di controllo ATAG permettono infatti di impostare la temperatura ambiente in modo facile e remoto, con soluzioni adatte sia per uso domestico individuale che per impianti multipli con comandi di zona.