l sorprendente make up che corregge ogni imperfezione con

Chi non ha mai desiderato eliminare un “difettino fisico”, di quelli che non fanno star bene con sé stessi e minano la propria autostima? Se poi il desiderio avviene in maniera quasi immediata e indolore, è una magia! Su Real Time canale 31 torna “Cenerentola 24”, il format con protagonista il make up artist Ciro Florio, in onda dal 17 giugno ogni sabato alle 15:50 e disponibile in streaming su discovery+.

Nella seconda stagione, Ciro esaudirà i desideri di “Cenerentole” e “Cenerentoli” correggendo ogni difetto e imperfezione fisica in maniera sorprendente con un effetto naturale e senza nessun tipo di dolore, utilizzando la sua tecnica di trucco tridimensionale.

In ogni puntata verranno realizzati i sogni di due protagonisti. Il primo racconterà la sua storia e si affiderà alle cure di Ciro Florio e del suo team di bellezza per un sogno che durerà solo 24 ore e che verrà svelato davanti ad amici e parenti. Il secondo, invece, sarà raccontato in modalità express direttamente nel suo salone, con una richiesta d’aiuto per un veloce makeover.

Tra i primi ospiti c’è Alessandro, ragazzo nato con una patologia congenita rara che lo ha portato sin da piccolo a trascorrere molto tempo in ospedale. Da adolescente scopre che la malattia gli causerà anche la cecità permanente e da lì parte la sua voglia di riscatto. Chiede l’aiuto di Ciro per poter avere un look impeccabile e fare così un “discorso pubblico” ad amici e parenti sulla malattia e sulla disabilità.

Alle porte di Ciro busserà anche Andrea, giovane ragazzo che sta completando la sua transizione per disforia di genere. Sin da bambino Andrea non si è mai sentita bene nel suo corpo, una volta metabolizzato questo disagio ha deciso quindi di iniziare il suo percorso di transizione. La sua mamma è stata per lui un grande pilastro e la forza per affrontare tutte le sfide.

In questa nuova edizione il team dell’artigiano della bellezza si allarga con nuovi professionisti come il dottor Rodolfo Eccellente, che ha effettuato una mastopessi con protesi e reggiseno muscolare, e la dottoressa Barbara EVG della Natural Diet.

Il risultato è talmente incredibile da sembrare una favola, invece è realtà!

“Cenerentola 24” (10×30) è realizzato da Pascal Media Consulting e Big Bang Production conilsupporto di Villa Signorini, AG Agency Production, I.V Gioielli, Michela Elite Atelier, Villa Scalera, Casa Nostrum, New Scotch, Libro’s Cool, Rose Rosse Events, Pluma, Makup Miky, Solisa, BRS, Fontana Contarini, Selavie, Istituti Leonardo, Manitu Nail, GiCar Rent, Deggy Event. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.