City Branding le migliori società al mondo

Alcune delle più grandi città del mondo stanno lanciando alcuni fantastici progetti di branding cittadino.

Questi progetti di branding stanno dando alle città coinvolte un nuovo aspetto sia per i residenti che per i visitatori.

Il marchio cittadino è vitale ed è una componente chiave nelle città di successo di tutto il mondo.

Alcune delle più grandi città del mondo stanno lanciando alcuni fantastici progetti di branding cittadino. Questi progetti di branding…Over 5000 downloads

scarica ora

Puoi valutare l’importanza del branding cittadino osservando cosa sta accadendo nelle città di tutto il pianeta.

Quando una grande città come New York City continua a investire nel proprio marchio, sai che è importante. New York è una delle città più popolate del mondo e anche una delle più grandi città turistiche.

Tuttavia, spesso reinventano il loro marchio per attrarre un nuovo gruppo demografico. Fa parte della strategia di branding della città .

Come sottolinea questo articolo di The Works :

“Dieci anni fa, New York sarebbe stata venduta esclusivamente a Manhattan con i suoi negozi e ponti. Ora, Brooklyn e i distretti sono dove si trova.

Proprio come nel mondo degli affari, il valore del marchio non può essere sopravvalutato.

Guarda questo video che esplora in profondità il marchio cittadino:

Se le grandi città stanno investendo nei loro sforzi di branding, sicuramente è importante anche per le piccole e medie imprese?

Comunque sto divagando!

Come abbiamo già accennato a New York City, diamo un’occhiata a due esempi di branding della città.

New York City, Stati Uniti

Il logo “I ❤ NY” di Milton Glaser è forse uno dei loghi più iconici di sempre.

Ma come è nato e come ha fatto la differenza?

Bene, Artsy ha un ottimo articolo sulla storia di New York City e sull’impatto del design iconico di Glaser.

Ma, ecco l’affare:

Nel 1977, New York City era una città sull’orlo del baratro. Hanno affrontato enormi insolvenze finanziarie e sfide occupazionali. Il crimine si è scatenato.

I sindacati di tutta la città hanno condotto una campagna chiamata “Welcome to Fear City” che ha spaventato i turisti e ha detto a tutti che dovrebbero “stare lontano da New York City se possibile”.

New York City era nel caos.

Con una mossa radicale, il Dipartimento del Commercio di New York ha scommesso sul branding.

“Hanno aumentato il budget annuale del turismo dello stato da $ 400.000 a $ 4,3 milioni per finanziare la campagna di rebranding più audace e di vasta portata che lo stato avesse mai visto”.

Entra Milton Glaser che fa la sua magia. Il resto è storia.

Nel 1978, New York City possedeva quello che sarebbe diventato uno dei marchi più famosi al mondo.

Al marchio è stato attribuito il merito di aver più che triplicato le entrate della spesa dei visitatori dello stato.

“È bizzarro”, ha detto Glaser. “Inoltre, è qualcosa che vorrei che la gente dimenticasse, perché ho fatto altre cose.”

Il lavoro di Milton Glaser presenta alcuni grandi marchi, molti dei quali stanno ancora uscendo da New York City. Da Brooklyn Brewery a Mad Men di AMC, il lavoro di Glaser conserva il suo fascino spigoloso e la sua visione unica.

Tutto sommato, la campagna “I ❤ NY” ha trasformato la crisi di New York City in un successo.

Una vera testimonianza del potere del marchio, in particolare del marchio cittadino.

New York City, Stati Uniti

Passando a un esempio più recente del potente creativo Wolff Olins.

Ora, questo rebranding non è stato affatto ben accolto dai newyorkesi. Tuttavia, come sottolinea questo articolo di Under Consideration , non è esattamente colpa di Wolf Olins.

Nelle stesse parole dell’agenzia:

“C’è solo una New York City, ma al suo interno ci sono cinque distretti, circa 191 quartieri, quasi un milione di edifici e oltre 8,2 milioni di persone. In che modo un marchio può rappresentare con successo questa diversità?

Bene, penso che l’attuale logo di New York faccia un lavoro perfetto.

Con le sue forme delle lettere grandi, robuste e un po’ dure in quanto “riflettenti di un newyorkese”, il marchio di New York offre una finestra sulla città.

La natura caleidoscopica del logo viene utilizzata per mostrare la città e la sua diversità.

E come pezzo autonomo, è un perfetto esempio di branding urbano che funziona. È semplicemente l’opera d’arte di altre persone che ha deluso il marchio.

Se tutto fosse stato lasciato al controllo di Wolff Olins, non ho dubbi che il marchio avrebbe avuto un enorme successo.

Tuttavia, i numeri in realtà confermano che è stato un successo in entrambi i casi, indipendentemente da come si sentono i residenti di New York.

Come fornito da Wolff Olins:

“Nel 2007, l’anno successivo al lancio, c’è stato un aumento del 13% del numero di visitatori che ha portato a 370.000 posti di lavoro in più per la città. Il 2008 è diventato un anno record con 47 milioni di persone che hanno visitato la città, generando 33 miliardi di dollari di spesa per i visitatori”.

Quindi, indipendentemente da come è stato interpretato il marchio, ha avuto un impatto e dovrebbe essere considerato un successo.

Detto questo, proprio come con il marchio della squadra di calcio, se alieni i tuoi sostenitori (o in questo caso i residenti), è davvero un successo?

Melbourne, Australia

Il marchio della città per Melbourne, in Australia, è stato creato da Landor.

Ed è facilmente uno dei miei progetti di branding preferiti . Quando mi chiedono ottimi esempi di branding, questo è il progetto che mostro alle persone.

Memorabile ma flessibile, Landor ha assolutamente inchiodato il suo brief di branding .

Il marchio è fresco ed energico e, anche se l’identità sta invecchiando, resiste ancora alla prova del tempo.

L’identità è maturata e cresciuta insieme alla città, che è esattamente ciò che dovrebbe fare un grande marchio. Non dovresti aver bisogno di buttare via tutto e ricominciare quando le cose cambiano.

Rivelato molti anni fa dall’allora sindaco Robert Doyle, disse:

“Il design ‘M’ diventerà un’icona per Melbourne, sinonimo della città moderna, vibrante e cool che Melbourne è oggi e continuerà ad essere in futuro.”

E aveva proprio ragione.

Puoi scoprire esattamente come è avvenuto il progetto di branding della città di Melbourne dagli stessi Landor .

Helsinki, Finlandia

Nel 2017, Werkling ha creato a tempo di record una nuova identità di marca per la città di Helsinki. 7 mesi per la precisione.

Potrebbe sembrare molto tempo, ma con oltre 200 dipendenti comunali coinvolti, hanno dovuto trovare un modo per piegare il processo di approvazione, per raggiungere traguardi e ottenere il rebranding di cui la città aveva bisogno.

Ora, sulla base del sondaggio sulla vivibilità del 2016 dell’Economist Intelligence Unit, “Helsinki ha ottenuto il nono posto su 140 città”. Quindi, a detta di tutti, è un bel posto.

Con dipendenti comunali, residenti, immigrati, turisti e gruppi speciali come obiettivo, il rebranding di Helsinki aveva come obiettivo “tutti”.

Da Werkling :

“Ciò ha amplificato la necessità di un’identità flessibile e memorabile che sia anche facile da usare”.

Il nuovo logo di Helsinki si basa sulla parte inferiore dello stemma della città. Che è un bel cenno al passato della città, mentre la nuova identità li spinge verso il futuro.

Anche il motivo dell’onda dello stemma è stato ripreso e utilizzato nel nuovo marchio della città.

Come riassunto da Armin Vit su Under Consideration:

“Questo è un progetto molto difficile in quanto è un logo che verrà utilizzato nei servizi della città, nonché un marchio turistico e di marketing per la città e penso che Werklig abbia fatto un lavoro fantastico”.

Tanto di cappello Werklig.

Parigi, Francia (Ente per il turismo)

So che questo è leggermente imbroglione, poiché il marchio non è specificamente “marchio cittadino”.

Tuttavia:

Il marchio per l’organizzazione turistica ufficiale di Parigi, Paris Convention and Visitors Bureau, è così ben progettato ed eseguito, che non potevo non includerlo.

La tentazione di utilizzare una versione figurativa della Torre Eiffel deve essere stata travolgente.

Tuttavia, Grapheine, l’agenzia dietro il marchio, ha deciso di non farlo.

Tratto dalla pagina del progetto sul sito web di Grapheine, questo è quello che avevano da dire sul progetto.

“Usare o meno il simbolo della Torre Eiffel è stata la nostra prima domanda. Difficile fare a meno della gran dama, per comunicare in modo efficace la destinazione “Parigi” a un pubblico internazionale. Tuttavia, eravamo consapevoli di entrare in un territorio visivo particolarmente utilizzato e dove il confine del kitsch è molto vicino. Abbiamo optato per la semplicità e concentrato i nostri sforzi su un design tipografico che può essere visto come uno skyline parigino, il disegno della “A” che evoca direttamente la Torre Eiffel. Il risultato è un tipogramma minimalista.”

E il risultato è bellissimo.

La A di Parigi diventa la gamba della Torre Eiffel. La I diventa caratteristica per via del noto simbolo “Informazioni Turistiche”.

Una miscela perfetta per il Convention and Visitors Bureau della città.

E non è solo il marchio denominativo che funziona bene. Anche il resto dell’identità visiva è eccezionale.

È divertente, vibrante e di classe.

Questa identità imposta la barra per il marchio di destinazione.

Il logo è semplice, memorabile e versatile. Tutto ciò che dovrebbe essere un design efficace del logo .

Quando il logo si trova con le altre risorse visive, è forte e porta davvero a Parigi in prima linea nei tuoi sensi.

Tres bene.

Amsterdam, Olanda

La città di Amsterdam ha subito un rebranding nel 2004.

L’idea alla base del rebranding era mostrare alla gente che Amsterdam non è solo una città che ruota attorno a sesso, droga e canali.

Ma anche che è un ottimo posto in cui vivere e lavorare.

I precedenti slogan della città come “Amsterdam Has It” e “Small City, Big Business” erano tutti un po’ troppo vaghi.

Il concetto e l’identità “ I am sterdam” hanno una grande qualità riconoscibile, proprio come il logo di New York di Milton Glaser.

Se hai mai visitato Amsterdam, è probabile che tu abbia visto il testo moderno “I Amsterdam” in piedi orgoglioso, in contrasto con il suo sfondo, il Rijksmuseum Amsterdam.

Questo semplice logo basato su testo è super efficace.

Traendo i suoi colori dallo stemma di Amsterdam, la campagna “ I am sterdam” conferisce alla città un tocco moderno che spinge la “città del peccato” d’Europa in una nuova direzione.

Ma la campagna ha funzionato?

Come riportato dallo Smithsonian Magazine :

“I numeri del turismo sono in aumento, gli affari vanno bene e Amsterdam ha consolidato ancora una volta la sua posizione tra le prime cinque città europee in base alla forza del marchio e alle “risorse” culturali. In effetti, secondo Saffron, il marchio di Amsterdam è in realtà migliore di quanto previsto dalle loro risorse. A chi ha visitato la città, le lettere hanno lasciato un’impressione indelebile e quasi ognuna di esse ha una foto con il logo rosso e bianco della città. I amsterdam è diventata non solo una parte dell’identità culturale, ma un punto di riferimento”.

La gente ama le lettere. Vengono fotografati migliaia di volte al giorno. Questo di per sé è un successo.

Colorado, Stati Uniti

Anche se il Colorado non è una città, ho dovuto includere il marchio dello stato.

Famoso per le montagne innevate, la birra artigianale e le pianure aride, il Colorado è l’8° stato più esteso e il 22° più popoloso degli Stati Uniti .

Ai tempi in cui è stata creata la nuova identità per il Colorado, il governatore John Hickenlooper ha lanciato l’iniziativa Making Colorado che è stata incaricata di creare un marchio per lo stato.

Responsabile del brief di progettazione dello stato e, in ultima analisi, del design del logo era un team di 12 designer del Colorado.

Hanno creato una gamma di opzioni di identità del marchio tra cui le persone possono scegliere. Alla fine, è stata fatta una scelta e il nuovo logo del Colorado ha preso vita.

La ricerca ha portato il 72% dei residenti a concordare sul fatto che il design della loro targa è un’ottima rappresentazione del Colorado.

“Il nuovo logo deriva dal nostro classico design della targa statale, che secondo il 72% degli intervistati rappresenta al meglio il Colorado”.

Il nuovo design del logo per il Colorado è una montagna innevata che combina le iniziali dello stato, collegando perfettamente l’avventura con l’imprenditorialità, la bellezza con la felicità e l’aria fresca con la creatività.

Molti residenti del Colorado volevano che usassero la C della bandiera dello stato, ma questa non era un’opzione per una serie di motivi.

Quanto segue è tratto dalla pagina Facebook di Colorado che annuncia la loro nuova identità.

Quando è stata mostrata un’immagine della bandiera del nostro stato, il 33% degli intervistati al di fuori del Colorado ha pensato prima a Chicago, mentre solo il 18% ha pensato al Colorado. Il restante 50 per cento ha pensato ad altre destinazioni che vanno dalla California al Connecticut.

Mentre solo il 18 percento degli intervistati al di fuori del Colorado associa la nostra bandiera di stato al Colorado, quasi il 50 percento riconosce immediatamente la nostra classica targa statale come simbolo del Colorado.

Il nuovo logo deriva dal nostro classico design statale, che secondo il 72% degli intervistati rappresenta al meglio il Colorado.

Quando i residenti del Colorado sono stati intervistati, il nuovo logo del Colorado ha costantemente superato altri design in termini di appeal e favore.

Il nuovo logo del Colorado mi sembra che riassuma perfettamente lo stato, e io per primo, penso che sia una boccata d’aria fresca in mezzo a un mare di loghi hipster alla moda.

Oporto, Portogallo

L’identità della città di Porto in Portogallo è stata ridisegnata nel 2014.

Preso direttamente dai designer della nuova identità, Eduardo Aires:

“La sfida presentata era molto chiara. La città aveva bisogno di un sistema visivo, di un’identità visiva che potesse organizzare e semplificare la comunicazione con i cittadini, e che potesse allo stesso tempo definire una chiara gerarchia, unendo la città e il municipio. Dovevamo rappresentare Porto, una città globale, la città per tutti”.

E i risultati del progetto sono sbalorditivi.

Con un blu audace, un’intera suite di icone uniche e alcune fantastiche illustrazioni come modelli, il marchio della città di Porto è davvero unico rispetto agli altri nell’elenco.

Senza visitare Porto, hai un’idea reale di cosa sia la città. È come se si fosse aperta una finestra sulla città.

Sebbene il carattere tipografico principale dell’identità del marchio sia piuttosto semplice, fissa bene l’intricato sistema di pattern, consentendogli di essere al centro dell’attenzione.

L’intera identità è realizzata in modo ambizioso ed è stata distribuita in tutta la città.

Facilmente uno dei progetti di branding cittadino più creativi della lista, il Porto ha assolutamente fatto un salto di qualità.

I migliori esempi di marchi urbani da tutto il mondo

Il marchio della città o il marchio del luogo gioca un ruolo fondamentale nella creazione di destinazioni in tutto il mondo.

La creazione di un unico marchio per una città aiuta a mettere in evidenza le sue offerte e interazioni, consentendole di attrarre sia i turisti che i residenti.

Il marchio di una città è uguale al marchio di un’azienda. È una promessa di valore. È così che vuole presentarsi al mondo.

Ancora una volta, come il marchio aziendale, un buon marchio cittadino può far sembrare desiderabile un luogo, ma un cattivo marchio cittadino può avere l’effetto opposto.

Alcune città riescono con i loro sforzi di branding, altre falliscono. Ma tutti dovrebbero provare.

Cosa ne pensi? Hai visto altri ottimi esempi di city branding? Fateci sapere nei commenti qui sotto.