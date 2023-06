Migliori regioni con La top Reputation Online

Esperienze e recensioni online degli utenti guidano oggi le scelte delle destinazioni turistiche molto più che in passato. Una startup del turismo Italiana, Travel Appeal, partecipata da H-Farm, ha creato una mappa con le regioni che hanno la migliore reputazione online. Ne esce una classifica assai singolare in cui l’Alto Adige risulta essere la regione che ha migliori riscontri e opinioni in rete.

Il premio, fatto in collaborazione con Ttg, Unicredit, Fondazione Italia patria e bellezza e Fas Italia, è frutto, spiega la società, “di una delle più grandi analisi mai effettuate su com’è percepita e quindi recensita online l’offerta turistica italiana dai viaggiatori e dagli utenti di tutto il mondo”. Sono state prese in considerazione ed elaborate a livello semantico, grazie al sistema di intelligenza artificiale di Travel Appeal, oltre 7 milioni di recensioni online (un milione in più rispetto alla prima edizione del premio, nel 2016) apparse sui canali Booking.com, Tripadvisor, Expedia, Google e relative a più di 200mila strutture ricettive tra alberghiere, extralberghiere e appartamenti (+85% rispetto all’analisi del 2016).

La soddisfazione generale dei turisti che hanno soggiornato nelle strutture italiane risulta non solo alrta, ma anche in miglioramento, con un sentiment positivo dell’83,9%, in crescita rispetto al 2016 di un +1,5 punti. Il gradimento degli utenti è abbastanza omogeneo in tutta Italia, ma al Sud cresce in maniera più significativa (sentiment positivo 85%, +2 punti) rispetto al Nord e al Centro Italia.

Tra i turisti stranieri sono i tedeschi a rilasciare il maggior numero di recensioni online, mentre i più soddisfatti, tra i dieci mercati turistici internazionali di riferimento, risultano essere i russi, seguiti dai francesi e dagli americani. Le strutture ricettive italiane registrano ottimi risultati riguardo la pulizia, l’accoglienza e la posizione; sia quelle alberghiere ed extralberghiere tradizionali, sia gli appartamenti e gli affittacamere, che presentano invece qualche criticità rispetto al funzionamento e gratuità della rete internet e wifi.

Le regioni premiate in base ai dati emersi sono state 6: il podio va all’Alto Adige, che si è aggiudicato il primo posto in termini di reputazione digitale (sentiment positivo 88.5%; l’anno scorso il primo premio era andato alla Basilicata). La regione più recensita è il Veneto (888.045 recensioni), la più accogliente è l’Umbria (sentiment positivo 94,7%), quella più amata dai turisti stranieri la Basilicata (88,9%), mentre il Piemonte vince il riconoscimento per la miglior connettività, infine alla Calabria, il premio per la migliore fidelizzazione. La menzione speciale va alla Valle d’Aosta come regione più promettente.

Di seguito la classifica, regione per regione

