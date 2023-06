Le 10 migliori società di costruzioni in India con la migliore reputazione

In questi dati, abbiamo citato le prime 10 società di costruzioni in India. Abbiamo dovuto classificare queste società in base alla loro buona reputazione, reddito netto, fatturato e numero di dipendenti. La società di costruzioni Hindustan ltd è in cima a questa lista poiché le entrate e l’utile netto di questa società sono migliori di anno in anno. Ha anche creato una buona reputazione nel mercato.

No.1 Hindustan Construction Co. Ltd

Hindustan Construction Company Limited (HCC) è una società di costruzioni la cui attività si estende ai settori dell’ingegneria e delle costruzioni, immobiliare, infrastrutture, sviluppo urbano e gestione. HCC sta inoltre sviluppando Lavasana, una città collinare pianificata situata nelle montagne Sahyadri. HCC ha creato una cultura che incoraggia le persone ad avventurarsi oltre il brief e pensare in grande. È nella lista delle prime 10 società di attrezzature per l’edilizia in India.

Stabilito: – 27 gennaio 1926

Fondatore: – Seth Walchand Hirachand.

Sede: Hincon House, Vikhroli (ovest) Mumbai, India

Persone chiave: – Ajib Gulabchand (presidente, MD), Arjun Dhawan (CEO), Shailesh Sawa (CFO).

Entrate: – ₹ 81,50 miliardi

Utile netto: – ₹ 39.751,85 milioni

Numero di dipendenti:- 1.900 (2017)

N. 2 Divisione L&T Engineering & Construction (L&T ECC)

Larsen & Toubro comunemente noto come L&T, è un conglomerato multinazionale nazionale di tecnologia, ingegneria, costruzione, produzione e servizi finanziari con sede a Mumbai, in India. Questa società è anche annoverata tra le prime 5 società di costruzioni al mondo. A partire dal 2020, il Gruppo L&T comprende 118 società controllate, 6 collegate, 25 joint venture e 35 società operative congiunte. L&T è leader in quasi tutte le aree di attività in cui serve clienti in più di 30 paesi. Finora è anche nella lista delle 10 migliori aziende manifatturiere più famose del 2021.

Stabilito: – 7 febbraio 1938

Fondatori:- Henning Holk-Larsen, Soren Christian Toubro

Sede: – Mumbai, Maharashtra, India

Persone chiave: -Anil Manibhai Naik, SN subrahamanyan, R. Shankar Raman.

Entrate: – ₹ 147.813,26 crore

Utile netto: – ₹ 9.549,03 crore

Numero di dipendenti: – 337.994

N0.3 Progetti Tata LTD

Il gruppo Tata è un conglomerato multinazionale indiano. L’azienda ha ottenuto il riconoscimento internazionale dopo aver acquistato diverse società globali. È uno dei distretti industriali più grandi e antichi dell’India. Una società Tata opera in modo indipendente sotto la guida e la supervisione del suo consiglio di amministrazione e degli azionisti. Tata Projects è una delle società di infrastrutture industriali in più rapida crescita e più ammirate in India. È anche nella lista delle prime 10 aziende chimiche per l’edilizia in India.

Stabilito: – 1868

Fondatore: – Jamshedji Tata

Sede: – Mumbai, Maharashtra, India

Persone chiave:- Natarajan Chandrasekaran (Presidente).

Entrate: – 106 miliardi di dollari USA

Numero di dipendenti: – 750.000

No.4 Punj Lloyd Ltd.

Punj Lloyd Limited è un appaltatore indiano di appalti di ingegneria e costruzioni che fornisce servizi ai settori dell’energia, delle infrastrutture e della difesa. Le operazioni dell’azienda sono distribuite in Medio Oriente e Africa, Asia Pacifico, Asia meridionale ed Europa. Il gruppo è composto da più di 50 filiali e ha realizzato diversi progetti in più di 60 paesi. Il suo obiettivo è fornire un vantaggio decisivo alle forze armate indiane.

Stabilito: – 1982

Fondatore: – Atul Punj (Presidente)

Sede:- Gurgaon, India

Persone chiave: – Atul Punj (Presidente)

Entrate: – ₹ 5.585,77 crore

Utile netto: – ₹ 71,82 crore

Numero di dipendenti: – 7.359

Gruppo N.5 GMR

GMR Group è una società di infrastrutture. GMR è oggi uno dei principali attori nel settore delle infrastrutture con progetti di livello mondiale in India e all’estero. Attuando il modello di partenariato pubblico-privato, il gruppo ha realizzato diversi progetti infrastrutturali in India. GMR Group è una delle imprese infrastrutturali in più rapida crescita nel paese con un’esperienza ricca e variegata di oltre tre decenni.

Stabilito:- 1978

Fondatore: – Grandhi Mallikarjuna Rao

Sede:- Nuova Delhi, India

Persone chiave:- GM Rao

No.6 Afcons Infrastructure Limited

Afcons Infrastructure Limited è una società di costruzioni e ingegneria. La società fornisce servizi infrastrutturali ed è coinvolta nella costruzione di progetti infrastrutturali come viadotti, cavalcavia, metropolitane, ponti, oleodotti, strade, porti, progetti di petrolio e gas, ecc. La visione di Afcons è quella di essere un’impresa basata sulla conoscenza. Ha accelerato l’apprendimento, l’innovazione e una migliore esecuzione. Afcons è stato introdotto in oltre 22 paesi in Asia, Africa e Medio Oriente.

Stabilito:- 1959

Fondatore:- Shapur Palanji Mistry (Presidente)

Sede:- Mumbai, India

Persone chiave: – Shapoor Palanji Mistry (Presidente).

No.7 Gammon India Ltd

Gammon India Limited è una delle più grandi società di produzione di ingegneria civile in India. Ha eseguito alcuni importanti progetti di ingegneria civile. Gammon India ha ricevuto un premio di prestazione basato sulla consegna di cavalcavia consegnati prima dei Giochi del Commonwealth del 2010 a Delhi per la Delhi Metro Rail Corporation. Gammon India è stata anche premiata dal “Signature Bridge Project” per l’esecuzione del ponte dal design moderno. In altre parole, possiamo anche dire che è la prima azienda manifatturiera leader in India.

Stabilito:- 1922

Fondatore:- John C. Gammon

Sede:- Mumbai, India

Persone chiave: – Abhijit Rajan (Presidente)

Entrate: – ₹ 310,15 crore

Utile netto: – ₹ −1.755,05 crore

Numero di dipendenti: – 50 (marzo 2019).

No.8 Reliance Infrastruttura

Reliance Infrastructure Limited è un’impresa del settore privato indiano coinvolta nella produzione di energia, infrastrutture, costruzioni e difesa. Fa parte del gruppo Reliance Anil Dhirubhai Ambani. Gli interessi di Reliance Infrastructure sono centrali elettriche, metropolitane, ponti, strade a pedaggio e difesa. Nel 2019, Reliance Infrastructure è stata classificata come la 51a più grande società in India, con il primo posto nella categoria dello sviluppo delle infrastrutture.

Stabilito:- 01 ottobre 1929

Fondatore:- John C. Gammon

Sede: DAKC, Navi, Mumbai

Persone chiave: – Anil Ambani (Presidente)

Entrate: – ₹ 20.972 crore

Utile netto: – ₹ 868 crore

Numero di dipendenti: – 5.718

No.9 Shapoorji Pallonji & Co. LTD

Shapoorji Pallonji & Company Private Limited, operante come Shapoor Pallonji Group è una società del gruppo indiano. Si occupa di costruzioni, immobili, tessuti, beni di ingegneria, elettrodomestici e biotecnologie. SPCL è una casa d’affari ben diversificata con clienti in oltre 60 paesi, che realizza progetti complessi e stimolanti da oltre 150 anni. Opera in 6 segmenti di attività principali con 13 società del gruppo e ha una solida base di dipendenti di oltre 60.000 persone di oltre 40 nazionalità.

Stabilito: – 1865

Fondatore: Pallonji Mistry

Sede:- Mumbai, India

Persone chiave: – Shapoorji Palanji (Presidente), Pallon Mistry (Presidente)

Entrate:- Rs 18.316,23 (2020)

Utile netto:- US $ 28,0 miliardi (al 9 aprile 2021).

Alcuni dipendenti: – 1.10.000.

N. 10 Consolidato Contractor Company LTD

Consolidated Contractors Company è la più grande società di costruzioni del Medio Oriente ed è tra i primi 25 appaltatori internazionali. CCCL nel corso degli anni si è guadagnata una reputazione solida come una roccia. Se la sua reputazione si riflette negli edifici che ha costruito, il rispetto e la fiducia di cui continua a godere si misurano dalle parole dei suoi clienti. La consolidata società appaltatrice ha uffici e progetti in più di 40 paesi ed è impegnata in 40 progetti in corso a livello globale.

Stabilito:- 1952

Fondatori: Sayeed Khoury, Haseeb Sabbagh

Sede: – Atene, Grecia

Persone chiave: – Islam Farag (Presidente)

Entrate: – 7,4 miliardi di dollari USA (2017)

Utile netto:- US $ 2.606

Numero di dipendenti:- 120.000 (2019)

pensieri finali

Abbiamo presentato questo elenco sulla base di ricerche e studi. Questo elenco delle prime 10 società di costruzioni in India è menzionato in base al reddito netto, al numero di dipendenti e alle entrate dell’azienda. Poche altre società di costruzioni in India non sono state incluse in questo elenco, come BL Kashyap & Sons Limited, Essar Group, GVK Group e IRCON International Limited. Queste società di costruzioni hanno entrate basse, reddito netto e molti dipendenti. Quindi perché non ottengono così tanti contratti di costruzione.

Si prega di rimanere in contatto con noi; Ti aggiorneremo sempre con una nuova azienda manifatturiera in India.