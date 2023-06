le 10 aziende del paese i cui prodotti per la casa con la migliore reputazione Sul web

Sai quali sono quelle 10 aziende nel paese

Jamshedpur, Jas. Devi aver sentito il nome di FMCG, ovvero beni di consumo in rapido movimento, ma oggi ti diremo quali aziende hanno le vendite massime di prodotti nazionali. Tale che non puoi nemmeno immaginare la vita senza di loro, perché questi prodotti hanno fatto una casa nella tua mente.

È lodevole che tutte queste aziende siano autoctone, ma la loro qualità supera anche i prodotti stranieri. Queste aziende producono e vendono alimenti confezionati, articoli da toeletta, beni di consumo e marchi per la cura della persona. FMCG è il quarto settore più grande dell’economia indiana. Ciò include prodotti come verdure, generi alimentari e latticini.

Oltre all’India, anche persone di altri paesi usano molto questi prodotti. Questi prodotti sono sempre richiesti in quanto non vengono conservati a lungo.

Dabur

Dabur India Limited è una multinazionale indiana di beni di consumo con sede a Ghaziabad (Uttar Pradesh). È stata fondata da SK Burman. Il suo core business è la medicina ayurvedica e i prodotti di consumo naturali. È considerata una delle più grandi società di beni di consumo in rapido movimento (FMCG) in India. Nel 2003, Dabur ha separato la sua attività farmaceutica. La società tedesca Fresenius SE ha acquistato oltre il 73% del capitale di Dabur Pharma nel giugno 2008. Dabur International, una consociata interamente controllata di Dabur India, aveva partecipazioni in Weickfield International con sede negli Emirati Arabi Uniti, che è stata successivamente venduta nel giugno 2012. Dabur produce e commercializza prodotti come la cura dei capelli, la cura dei denti e la cura della pelle. Oltre all’India, Dabur ha una grande presenza nei mercati internazionali, specialmente in Medio Oriente, paesi SAARC, Africa, America, Europa e Russia.

Hindustan Unilever

Hindustan Unilever Limited è la più antica e più grande azienda FMCG in India e non ha bisogno di presentazioni dai saponi Dove, Vaseline, Brew Coffee, Lux e Hammam a Pureite. Esistono più marchi in 20 diverse categorie come lavaggio tessuti, cura della casa, purificatori, lavaggio personale, cura dei capelli, cura della pelle, cosmetici colorati, igiene orale, deodoranti, bevande, gelati e dessert e alimenti surgelati.

È una filiale di Unilever, una società anglo-olandese. È stata fondata in India nel 1931 come Hindustan Vegetable Manufacturing Company. Dopo la fusione dei gruppi costituenti nel 1956, divenne nota come Hindustan Lever Limited. Il nome della società è stato cambiato in Hindustan Unilever Limited nel giugno 2007.

ITC

Fondata nel 1910 come Imperial Tobacco Company of India Limited, la società è stata ribattezzata India Tobacco Company Limited nel 1970 ed è ora conosciuta come ITC Limited. La sua compagnia è fondamentalmente a Calcutta. L’azienda è impegnata nel commercio di prodotti come cibo, cura della persona, sigarette, abbigliamento di marca, prodotti per l’istruzione e la cancelleria, fiammiferi di sicurezza. Ha un totale di 13 aziende in cinque segmenti e ITC esporta i suoi prodotti in 90 paesi. I suoi prodotti sono disponibili in sei milioni o 6 milioni di punti vendita in tutto il mondo. L’azienda opera anche nel settore dell’ospitalità, della carta, degli imballaggi, dell’agroalimentare e dell’informatica.

Amul

Amul è una società cooperativa lattiero-casearia indiana nata nel Gujarat. È stata fondata nel 1946 da Tribhuvandas Patel. La Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Limited è di proprietà dell’ente di vertice di 36 lakh (3,6 milioni) di produttori di latte nel Gujarat e in 13 distretti. Dugdh Sangh lavora in 13.000 villaggi del Gujarat. Fu Amul a promuovere la Rivoluzione Bianca in India, grazie alla quale il paese divenne autosufficiente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari. I suoi prodotti principali sono latte fresco, pane spalmabile, paneer, cagliata, latticello, lassi, latte in polvere, cioccolato ecc.

Parla

Parle Agro Private Limited è una società indiana, sotto i cui nomi vengono venduti Frooti, ​​​​Appi, LMN, Hippo ecc.

L’azienda è stata fondata nel 1929 dalla famiglia Chauhan a Vile Parle, Mumbai. La società Parle originale è stata successivamente suddivisa in tre società separate che producono prodotti diversi sotto la guida di Vijay, Sharad e Raj Chauhan. Il marchio più popolare dell’azienda è Parle-G Biscuit, seguito da marchi come Melody, Mango Bite, Poppins, Kisame Toffee Bar, Monaco e Crack Jack Biscuit. Tutti e tre i membri della famiglia usano il marchio “Parle”, nonostante la differenza.

Britannia

Britannia Industries Limited è una multinazionale indiana di alimenti e bevande con sede a Calcutta. È stato istituito nel 1892. Ora Britannia rientra nel gruppo Wadia guidato da Nusli Wadia. L’azienda è famosa per i suoi biscotti. I marchi Britannia e Tiger di biscotti, pane e latticini dell’azienda sono venduti in tutta l’India e in più di 60 paesi in tutto il mondo. Anche i biscotti, il pane, le torte, le fette biscottate e i latticini Britannia non sono meno apprezzati.

Marico

Fondata nel 1990 a Mumbai, Marico è una delle aziende FMCG leader in India che produce una gamma di prodotti quotidiani come prodotti per la cura della pelle, oli commestibili, cura dei capelli, cura dei tessuti, cura dell’uomo e alimenti salutari. Marico ha operazioni in più di 25 paesi in Asia e Africa. Almeno un indiano su tre consuma il suo prodotto attraverso il suo portafoglio di marchi come Parachute, Saffola, Hair & Care, Parachute Advanced, Nihar Naturals, Medicare e molti altri.

Godrej

Il gruppo Godrej è un conglomerato multinazionale indiano con sede a Mumbai. La gestione dell’azienda è di proprietà della famiglia Godrej. È stata fondata nel 1897 da Ardeshir Godrej e Pirosha Burjorji Godrej. Nel 1918 introdusse il primo sapone di olio vegetale al mondo chiamato Chavi, che fu il primo sapone al mondo. Questo sapone prodotto senza grassi animali divenne molto popolare. Godrej è ancora uno dei più grandi marchi di sapone in India. Oltre a questo, Godrej si occupa anche di beni immobili, prodotti di consumo, ingegneria industriale, elettrodomestici, mobili, sicurezza e prodotti agricoli. Godrej Industries è una sua società, mentre le sue filiali includono Godrej Consumer Products, Godrej Agrovet e Godrej Properties, nonché la holding privata Godrej & Boyce MFG Company Limited. I suoi saponi sono venduti anche in Africa, America Latina e Stati Uniti.

Ciao

Tata Consumer Products è un’azienda di beni di consumo in rapida crescita con sede a Mumbai. L’azienda, una consociata interamente controllata dal gruppo Tata, è considerata il secondo produttore e distributore mondiale di tè e uno dei principali produttori di caffè.

In precedenza era noto come Tata Global Beverages Limited (TGBL). Tata Consumer Products è nata nel febbraio 2020 quando l’attività di prodotti di consumo di Tata Chemicals Limited si è fusa con Tata Global Beverages Limited. L’azienda opera nel settore alimentare e delle bevande, con il 56% dei suoi ricavi provenienti dall’India, mentre il resto dal mercato internazionale. La fusione ha aiutato l’azienda a entrare in un portafoglio più diversificato con prodotti come Tata Salt, Tata Tea, Tetley, Eight O’Clock e alcuni marchi ad alto potenziale di crescita come Tata Sampann e Tata Starbucks. L’azienda vende tè con i marchi Tata Tea, Tetley e Good Earth Tea. Tata Tea è il marchio di tè più venduto nei mercati indiani, Tetley è un marchio di tè superhit in Canada e il secondo più venduto nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Kannan Devan, Agni, dopo il lancio di Tata Tea Sono stati introdotti anche altri marchi come Gemini e Chakra Gold. Nel 2012, Tata Consumer Products Limited è entrata in India con una joint venture 50:50 con Starbucks Coffee Company.

Emami

Emami Group è una società conglomerata multinazionale indiana con sede a Calcutta. L'azienda ha sette unità produttive in India e una all'estero. L'azienda si occupa del segmento Personal Care and Healthcare. I prodotti dell'azienda sono venduti in più di 60 paesi e sono disponibili in 4,5 milioni di negozi al dettaglio in India. Boroplus è il prodotto più famoso, mentre altri prodotti includono Navratna Oil, Fair & Handsome, Navratna Cool Talc, Sona Chandi Chyawanprash, Zandu Balm, Himani Fast Relief e altri.