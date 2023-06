La grande danza da New York al Tempio Canoviano di Possagno ed al Vittoriale degli Italiani

L’ISADORA DUNCAN INTERNATIONAL INSTITUTE verrà presto in Italia per un Tour ideato da Sophie Eustache, IDII producer in Europa. Protagonisti saranno i ballerini dell’Istituto guidati dal direttore artistico Jeanne Bresciani, internazionalmente riconosciuta come danzatrice solista, coreografa, maestra d’assoluta autorità. Questi artisti metteranno in scena autentiche coreografie di Isadora Duncan ed altre ideate dalla Bresciani nel peculiare stile ispirato alla grande danzatrice statunitense.



POSSAGNO e il VITTORIALE saranno le location più attraenti grazie ad un suggestivo e profondo connubio dell’arte con la storia.

Domenica 4 giugno innanzi al Tempio progettato da Canova andrà in scena uno spettacolo di danza nello stile della Duncan intitolato “DA ANTONIO CANOVA A ISADORA DUNCAN: UN ETERNO FULGORE”. Sarà in questa cornice ideale che si mostrerà la continuità di presenza vitale del mondo classico nel divenire dei movimenti del corpo e nell’espressione luminosa dei sentimenti, seguendo l’antica e sempre rinnovata tradizione del “Prometeo della classicità”





La rappresentazione infatti rievoca l’atmosfera del mondo antico nella reviviscenza del Canova, “il nuovo Fidia”, ricordando nel contempo la primitiva, dirompente personalità artistica della Duncan, che con la sua azione presentifica una vera e propria epifania dell’antico.

Lo spettacolo si avvale di musiche di Gluck, Schubert, Chopin, Corelli, Couperin, Brahms e compositori contemporanei.



Giovedì 8 giugno il palcoscenico dell’Auditorium del VITTORIALE DEGLI ITALIANI ospiterà un assieme unitario di danze titolato: “GABRIELE D’ANNUNZIO & ISADORA DUNCAN: IL FUOCO DELLA VITA”. Rievocazione emotiva e riflessiva delle peculiari atmosfere proprie di quell’epoca in cui sommi artisti come d’Annunzio, la Duse, la Duncan rinnovarono radicalmente le rispettive arti con grandi originalità e creatività.



La rappresentazione sarà animata dagli accordi sonori di Gluck, Couperin, Chopin, Wagner, Brahms, Tchaikovsky, Orff e da compositori contemporanei. E comprenderà anche un’importante premiere a livello europeo: sino ad ora soltanto la Duncan aveva danzato in Europa nella “Marcia slava” di Čajkovskij, che soltanto ora verrà nuovamente interpretata da Kathleen, grazie allo specifico insegnamento di Jeanne Bresciani.

Persino negli USA dopo Isadora questa coreografia è stata eseguita sino ad ora soltanto da Maria Theresa Duncan, dalla Bresciani e da Clive Thompson, il grande danzatore che è stato allievo della stessa Bresciani e partner di Martha Graham.

In questa produzione si segnala anche l’intervento artistico con proiezione di animazioni 3D e composizioni musicali di Vince Gagliardi, che recentemente ha vinto il concorso per il festival “Genius Loci Weimar”, ed ha proiettato la sua opera “Inside” sulla facciata dell’edificio “Marstall”.

Lo spettacolo è gratuito su invito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni si prega di scrivere a sophieoeustache@gmail.com.



Isadora Duncan (1877-1927), ispirandosi alla plasticità dell’arte greca, alla potenza della natura, all’intensità sentimentale della musica, ha influito in modo sostanziale e potente nell’innovare l’arte della danza creando una concezione teatrale improntata da un libero fluire dei movimenti corporei in base a tecniche nuove, assai diverse da quelle accademiche.



L’Isadora Duncan International Institute è stato fondato nel 1977 da Maria Theresa, figlia adottiva e allieva di Isadora, e da Kay Bardsley, famoso maestro e storico della danza.

Oggi è un’organizzazione internazionale che opera non solo a New York, ma nei cinque continenti, con la missione didattica di preservare l’eredità artistica e filosofica di Isadora, promuovendo l’educazione attraverso lo studio dell’arte classica e del movimento del corpo, nonché di conservare il ricco materiale d’archivio lasciato dalla fondatrice.



Da dieci anni le produzioni in Italia vengono ideate e promosse da Sophie Eustache in location prestigiose come: il museo Villa Pisani di Stra, il teatro di Vicenza, il teatro di Asolo, il Museo Gypsotheca Antonio Canova, il castello di Riva, ed a Venezia i palazzi Labia, Pisani Moretta, Contarini Polignac, il Circolo dell’Unione e il Gritti.