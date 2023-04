In un attimo tutto può cambiare

IN UN ATTIMO TUTTO PUO’ CAMBIARE è un film corto scritto e diretto da Rita -Giancola. Le musiche originali sono di Lorenzo Rotella e la fotografia-montaggio di Andrea Furlani. L’idea di IN UN ATTIMO TUTTO PUO’ CAMBIARE è stata condivisa in un dialogo tra Rita Giancola (attrice, sceneggiatrice, regista e coach) e Ivan Cottini (ex fotomodello, ballerino, attore), in cui entrambi hanno manifestato il desiderio di realizzare un film su una tematica sociale attuale.

Dice la regista “ci siamo ritrovati dopo 20 anni ed è stato emozionante rivederlo. Ivan era un giovane studente delle Scuole Medie superiori ed io ero la sua insegnante di recitazione in un laboratorio scolastico e già all’epoca mostrava molta attitudine per la recitazione e la danza”.

Questo film è una commedia drammatica che affronta una tematica molto attuale – l’omosessualità – ma vissuta da un giovane – Davide – disabile in seguito ad un incidente. Davide, interpretato da Ivan Cottini, è fidanzato con Giada, interpretata dalla bellissima Melissa Mil (attrice e ballerina) e vive con la madre Beatrice, interpretata dalla stessa regista.

Dopo l’incidente, Davide inizia a non accettare i propri limiti nella quotidianità e a prendere coscienza di voler vivere una vita autentica. In seguito all’incontro con un nuovo amico – Alex, interpretato da Giovanni Libro (attore e ballerino) – acquista una nuova consapevolezza del proprio sé che lo porta a vivere dei conflitti interiori. Inizia un percorso fatto di silenzi e grida per cercare di vivere una propria autonomia affettiva.

Questo disagio è amplificato da una difficoltà di dialogo in una famiglia monogenitoriale, in cui la madre – Beatrice – vive il dolore che si legge nel suo sguardo e sente il peso delle responsabilità che non può condividere con nessuno. Le paure di Davide e l’ansietà della madre sembrano creare incomprensioni e distanze insormontabili, ma…IN UN ATTIMO TUTTO PUO’ CAMBIARE

Nel cast artistico sono stati coinvolti anche altri attori Giancarlo Guastalla (attore italiano che lavora nelle produzioni franco-tunisine ed è stato interprete nell’ultimo film del famoso Ridha Behi “l’Ile du Pardon-The Island of Forgiveness) nel ruolo di Giovanni, lo psicologo di Davide; Manrico Caldari (attore e cantante che ha lavorato a Domenica In-Rai 1 con Pippo Baudo) nel ruolo di Fabio, lo zio di Davide; Antonella Splendore (attrice e cantante) nel ruolo di Lucia, la zia di Davide. Foto di scena e backstage video del fotografo Amato Ballante, Graphic Design Chiara Volpi Segretaria di edizione Elisa Rivelli Hair Stylist Nadia Parrucchieri

Il film è stato girato nelle Marche, precisamente nella provincia di Pesaro-Urbino, e concluso a gennaio 2023. E’ stato selezionato (su 400 opere) dalla Giuria Tecnica del prestigioso Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera” a Roma, ideato e diretto dalla Dott.ssa Paola Tassone e dal Presidente Dott. Diego Righini. Il film concorre per arrivare in finale e per vincere il Premio Sorriso Rai Cinema Channel. Quest’anno la Madrina del Festival sarà Claudia Gerini e Testimonial Pino Insegno