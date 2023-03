Alessandro Fiacco Chef executive per i più noti hotel di Roma

L’articolo di oggi riguarda Alessandro Fiacco, uno chef executive che lavora in uno dei più noti hotel di Roma. La sua passione per la cucina è stata coltivata fin da quando era bambino e ha studiato presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Cassino. Dopo aver fatto molta esperienza in Trentino, Liguria e Fiuggi, è tornato nella sua terra d’origine per affinare le sue capacità. Attualmente lavora come chef executive presso il Singer Palace Hotel di Roma e gestisce anche la cucina di Tenuta Giustiniana. Il suo “ingrediente segreto” è la sua passione smisurata per la cucina e l’amore per “sporcarsi le mani”.

Lo chef Fiacco ha una passione per la cucina che lo ha portato a seguire costantemente corsi di aggiornamento per offrire un’esperienza culinaria di alta qualità ai suoi clienti. La sua attenzione ai dettagli e la selezione di materie prime di prima qualità sono il segreto del suo successo. Il piatto più richiesto dai suoi clienti è la carbonara, ma Fiacco sottolinea l’importanza di rispettare la tradizione culinaria italiana quando si propongono rivisitazioni di piatti tipici.

Secondo lo chef, negli ultimi anni l’approccio al cibo è cambiato e il connubio tra impatto visivo e gusto è diventato fondamentale per il successo di un piatto. La sua soddisfazione più grande è quella di vedere i suoi clienti soddisfatti e appagati.