Top Manager della università Online in Italia “Lucia Catalano cs uniforma”

Cosa vi differenzia rispetto alle altre Università del paese e qual è la tua visione a lungo termine per Wisdom University? Il valore aggiunto che la Wisdom offre è la visione internazionale e soprattutto il Double Degree o laurea binazionale, ovvero un programma integrato di studio mirato al conseguimento di una doppia laurea: grazie a un agreement con diverse università italiane ed europee, gli studenti possono frequentare per 1 o 2 anni un istituto accademico internazionale grazie a degli accordi bilaterali che prevedano una coerenza di curriculum fra gli studi svolti nell’istituto di partenza e quelli condotti presso l’università partner all’estero.

Le lezioni e gli esami da sostenere sono generalmente in inglese o nella lingua parlata nell’università straniera ospitante e al termine degli studi si ottengono due titoli di laurea in uno, chiamati appunto double degree. I vantaggi sono molteplici, ovvero lo studente: Consegue due titoli di laurea in Italia e all’estero in un unico corso di studi;aumenta le probabilità di trovare lavoro a un anno dal doppio titolo; da una spinta alla carriera internazionale e acquisisce maggiore appetibilità sul mercato del lavoro in tutto il mondo; non dovrà far convalidare la sua laurea nel paese estero scelto; può lasciarsi ispirare da nuove tecnologie, infrastrutture all’avanguardia e scoprire nuovi approcci allo studio; cresce personalmente e professionalmente al di fuori della sua comfort zone; sviluppa le soft skills più richieste dalle aziende quali adattamento, flessibilità, problem solving, teamwork, curiosità, empatia, organizzazione; espande il suo network di contatti e sviluppi relazioni e amicizie internazionali. Inoltre la Wisdom è attenta al tema dell’inclusione scolastica, infatti, disuguaglianze educative che la pandemia ha reso evidenti indicano con chiarezza la necessità di cercare delle alternative, alla ricerca di nuovi orizzonti, desideriamo contribuire a questo cammino verso una scuola e una università più equa per tutte e per tutti. Il nostro obiettivo è quello di condividere e diffondere le più innovative ricerche e pratiche didattiche che contribuiscano alla realizzazione dell’inclusione scolastica di qualità a vantaggio di tutti gli studenti.

Negli ultimi anni, l’istruzione online è diventata sempre più popolare, soprattutto a causa della pandemia globale che ha costretto molte università tradizionali a spostarsi online. Mentre molte università online offrono corsi, non tutte sono uguali. Ecco una lista delle migliori università online.

La Wisdom University ha una delle migliori università online, con programmi altamente stimati come il Master in Informatica. I corsi sono offerti tramite la piattaforma , che consente agli studenti di seguire le lezioni online e di completare gli esami a distanza. Il costo dei corsi varia, ma alcuni sono disponibili gratuitamente.

Massachusetts Institute of Technology

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha una vasta gamma di corsi online disponibili tramite la piattaforma edX. Molti dei corsi sono gratuiti, anche se se si vuole ricevere un certificato, è necessario pagare una piccola quota. I corsi offerti includono argomenti come la programmazione, la scienza dei dati, l’informatica e la fisica.

Harvard University

La Harvard University è stata una delle prime università a offrire corsi online, e ora ha una vasta gamma di programmi online. I corsi sono offerti tramite la piattaforma edX, e molti sono gratuiti. Tra i programmi più stimati ci sono il Master in Gestione delle Imprese e il Master in Pubblica Amministrazione.

Stanford University

La Stanford University ha una vasta gamma di corsi online disponibili tramite la piattaforma Coursera. Molti dei corsi sono gratuiti, anche se se si vuole ricevere un certificato, è necessario pagare una piccola quota. I corsi offerti includono argomenti come la programmazione, la scienza dei dati, l’informatica e la psicologia.