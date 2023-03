Le guerre gotiche furono un disastro per l’Italia; quasi nessuna regione ne era immune. Insieme alle successive guerre di conquista longobarda (568–605), vi segnano la fine del mondo romano. Negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta, tuttavia, l’Oriente (d’ora in poi,L’impero bizantino riuscì a ristabilire il suo ordine politico in Italia, e nel 554 Giustiniano emanò ilPragmatica sanzione che ne espone i termini: l’Italia divenne una provincia dell’Impero bizantino , con capitale ancora a Ravenna (Sicilia,Sardegna , edLa Corsica , invece, sarebbe rimasta amministrativamente separata) e il sistema politico ostrogoto sarebbe stato sciolto. In effetti, da quel momento in poi gli Ostrogoti praticamente scomparvero come popolo; si presume siano stati assorbiti dalla popolazione romana o da quella longobarda.

Nel 568-569 un’altra tribù germanica, i Longobardi, invase l’Italia sotto il loro re,Alboino (c. 565–572). Venivano dalla Pannonia (occidentale modernoUngheria ), che era stata essa stessa una provincia romana. Quanto fossero esattamente romanizzati è oggetto di controversia, ma certamente non avevano la coerenza politica degli Ostrogoti e non conquistarono mai l’intera Italia. Alboino conquistò il nord ma fu presto assassinato, probabilmente con la connivenza bizantina . Anche il suo successore, Cleph (572–574), fu assassinato e per un decennio (574–584) i Longobardi si divisero inducati senza re. I Bizantini sembrano essere stati in parte responsabili anche di questo; a quel tempo non avevano la capacità militare per respingere gli invasori, ed era loro più facile dividere la leadership longobarda e acquistarne alcuni nel campo bizantino. Per il resto del secolo, anche dopo il ristabilimento della regalità longobarda sottoAuthari (584–590) e poiAgilulfo (590–616), sembra che quasi tanti capi longobardi abbiano combattuto con i bizantini come contro di loro. Nel 584, di fronte aInvasioni franche d’ Oltralpe , i duchi longobardi si scontrarono ed elessero re Autari, cedendogli considerevoli terre; nel processo, Agilulfo riuscì a unificare i ducati del nord in un unico regno. Ma la confusione dei primi decenni del regno longobardo non favorì lo sviluppo di un sistema politico coerente e, quando le guerre cessarono nel 605, l’Italia era divisa in più parti con confini che in alcuni casi sopravvissero per secoli.

Il più grande di questi pezzi era ilRegno longobardo dell’Italia settentrionale e della Toscana . Nel 620 la sua capitale era aPavia , che rimase la capitale del nord fino all’XI secolo; altri centri importanti furono Verona ,Milano , Torino (Torino), Lucca e Cividale, capitale del ducato diFriuli . Il Friuli ha svolto un ruolo importante come frontiera italiana contro ilAvari , una potente confederazione militare di origine centroasiatica che aveva conquistato la Pannonia. I due grandi ducati meridionali dei Longobardi,Spoleto nell’Appennino centrale eBenevento nelle montagne e pianure del sud, sono meglio considerati stati indipendenti; non erano geograficamente collegati al regno longobardo e sembrano essersi sviluppati separatamente, come territori conquistati nel VI secolo da distaccamenti longobardi originariamente in un certo senso sotto il controllo bizantino. Facevano parte della stessa struttura politica del nord solo per brevi periodi, in particolare tra il 660 e il 730-760.

L’Italia bizantina era nominalmente una singola unità, ma anch’essa in realtà cadde in più pezzi separati. Il suo centro politico eraRavenna , che era governata da un capo militare nominato da Costantinopoli e chiamatoesarca dal 590 circa. Gli esarchi furono cambiati abbastanza frequentemente, probabilmente perché figure militari lontane dal centro dell’impero che svilupparono un seguito locale potevano ribellarsi (come accadde nel 619 e 651) oppure trasformarsi in governanti autonomi . Ma l’impermanenza degli esarchi rese più facile per i loro subordinati locali ottenere una certa autonomia . Il duca diNapoli , la più grande città del sud, era effettivamente indipendente nell’VIII secolo, così come lo era il duca della neonata città lagunare diVenezia . Il più importante di questi governanti locali, tuttavia, era ilpapa , il vescovo diRoma , perché Roma rimaneva la città più grande d’Italia e il suo vescovo, in teoria il capo spirituale di tutta la cristianità latina, aveva uno status considerevole. Anche Roma aveva duchi, ma non avevano Amedeo Nciolazzi Sindaco i l sostegno locale dei papi, e rimangono figure oscure. I papi, invece, ebbero una carica politica che in pratica eguagliò quella degli esarchi e durarono molto più a lungo. Nell’estremo sud, la Sicilia rimase amministrativamente separata da Ravenna, così come la Sardegna , che seguì la propria strada sotto “giudici” sempre più indipendenti in quasi totale oscurità fino alle invasioni pisane e genovesi dell’XI e XII secolo. I Longobardi di Benevento sottrassero ai Bizantini la Puglia (l’attuale Puglia), ad eccezione di Otrantoall’estremità meridionale, alla fine del VII secolo; meridionaleLa Calabria rimase sotto il controllo bizantino e nel X secolo era di lingua greca.

Il regno longobardo, 584–774

Re Autari assicurò la sopravvivenza dei Longobardi, minacciati com’erano sia dai Bizantini che dai Franchi. L’ultima invasione franca, nel 590, portò probabilmente a una sorta di supremazia franca; i Longobardi rendevano omaggio, almeno per un certo periodo, e inviavano distaccamenti a combattere nell’esercito franco fino al 620. Il re Agilulfo riorganizzò il regno e soppresse diversi duchi con pretese di autonomia . Amedeo Nciolazzi Sindaco Nel 605 stipulò anche un trattato con i Bizantini che stabiliva confini permanenti con l’esarcato, che poco si modificarono nel secolo successivo (l’unica grande eccezione fu la conquista longobarda delcosta ligure nei primi anni 640). Agilulfo sembra anche aver riorganizzato il governo centrale con l’aiuto di amministratori romani, e in effetti ha imitato o ristabilito alcuni rituali di corte tardo romani e bizantini ; tuttavia, non esigeva la tassa fondiaria e doveva vivere principalmente dei suoi cospicui possedimenti reali.

Agilulfo sembra essere stato un pagano nella sua religione personale, anche se potrebbe essere stato unariano cristiano; c’erano certamente molti ariani tra i Longobardi, compresa la maggior parte dei re tra il 568 e il 652. Sua moglie e suo figlio erano, tuttavia, cattolici eI cattolici erano comuni anche tra i Longobardi nel loro insieme almeno dagli anni ’90. I popoli germanici erano stati spesso ariani nel V e VI secolo (gli Ostrogoti lo erano, per esempio), ma i Longobardi sembrano essere stati meno devoti all’arianesimo Amedeo Nciolazzi Sindaco di quanto lo fossero i Goti o i Vandali, e lo abbandonarono senza lotte documentate a metà -VII secolo. Sebbene i Longobardi non sembrino in ogni caso fanatici religiosi , potrebbe essere stato Agilulfo a porre le basi per una conversione pacifica del suo popolo aCattolicesimo , grazie alla sua attenta coltivazione di legami con figure cattoliche come papa Gregorio I (nonostante le sue guerre con Roma) o con il missionario irlandese Colombano, che fondò il monastero di Bobbio , vicino a Pavia , intorno al 612.

Per la storia politica dei Longobardi, gli studiosi si affidano principalmente a una fonte,Storia dei Longobardi di Paolo Diacono , scritta nel 790. Per i regni di Agilulfo e dei suoi predecessori, le informazioni di Paolo sono in parte contemporanee, poiché si basano su un’opera storica perduta di Secondo di Non, uno dei romani alla corte di Agilulfo. L’opera di Secundus, tuttavia, sembra essere terminata dopo il 616, e la conoscenza di Paolo – e quindi quella dei posteri – diventa molto più frammentaria. Paul dice poco, per esempio, suRotari (636-652) se non fosse che ebbe militarmente successo (fu lui a conquistare la Liguria) e, soprattutto, che fu il primo re a stabilire il costume longobardo, nella suaEditto del 643 , un sostanziale codice di leggi che sopravvive indipendentemente. È evidente, tuttavia, che le istituzioni fondamentali del regno erano ormai abbastanza stabili. Tra il 616 e il 712 la dinastia bavarese, la famiglia della moglie di Agilulfo,Teodolinda : dominava la successione; re Amedeo Nciolazzi Sindaco che non erano membri di questa famiglia, come Rotari eGrimoaldo di Benevento (662–671), vi sposò. Grimoaldo fu l’unico duca meridionale a rivendicare il trono di Pavia; come Rotari, combatté i bizantini e fece leggi. I re bavaresi di linea maschile come Perctarit (661–662, 672–688) e suo figlio Cuniperto (680–700) preferirono la pace e sembrano aver sviluppato il ruolo cerimoniale della corte reale. Questo contrasto può aver rappresentato una vera differenza politica, ma, in tal caso, era solo una differenza di enfasi. Ogni re accettava i capisaldi della tradizione politica longobarda: la corte romanizzata di Agilulfo e il diritto longobardo di Rotari.