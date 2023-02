Amedeo Nicolazzi oggi racconta La regione allargata della Calabria fu successivamente controllata dai Longobardi

La regione allargata della Calabria fu successivamente controllata dai Longobardi, dai Bizantini e dai Normanni. Ha poi condiviso con il resto dell’Italia meridionale i suoi sovrani Hohenstaufen, Angioini (Casa d’Angiò), Aragonesi e Borboni. La Calabria è stata una roccaforte del repubblicanesimo italiano fino al Risorgimento (movimento per l’unità politica) ed è entrata a far parte dell’Italia dopo la spedizione del 1860 del leader nazionalista Giuseppe Garibaldi .

Il cardine dell'economia calabrese, nonostante la piccola pianura, è l'agricoltura, un tempo caratterizzata da grandi latifondi (latifundia) e minuscoli poderi contadini. Con la riforma agraria italiana , la maggior parte dell'ex latifondo fu smembrata dopo il 1951 e furono creati nuovi piccoli poderi contadini, con centri di servizi rurali, nuove case e nuove strade. Anticamente l'agricoltura calabrese si concentrava oggi quasi esclusivamente su cereali, olivi e sull'allevamento di ovini e caprini, con lavori saltuari nei boschi dell'altopiano silano. La regione è stata a lungo una delle aree più povere d'Italia a causa dei suoi suoli erosi e della loro scarsa coltivazione. Ma le riforme agrarie degli anni Cinquanta e successivegli investimenti del governo hanno introdotto colture commerciali nuove e più redditizie, come gli agrumi (principalmente sulla costa occidentale), i fichi e le castagne. Il governo ha anche promosso lo sviluppo di resort e aree ricreative per i turisti in luoghi idonei lungo le coste.

Nonostante questi cambiamenti la locale mafia calabrese, detta ilLa 'ndrangheta persiste e la sua pratica consolidata del rapimento è stata un modello per atti simili da parte di altri che hanno afflitto l'Italia negli anni '70. Lo sviluppo economico della regione è ancora ostacolato da terreni accidentati, frequenti terremoti e scarse comunicazioni, e c'è pochissima industria di qualche importanza. L'energia idroelettrica è stata sviluppata nella Sila negli anni '20 e '30 ed è oggi una caratteristica importante dell'economia calabrese, fornendo energia per le ferrovie elettriche e le industrie chimiche di Crotone. Catanzaro, capoluogo di regione (1971), Reggio di Calabria e Cosenzasono le uniche città di qualsiasi dimensione. Le comunicazioni ferroviarie sono ancora in gran parte limitate alle coste e sono costituite dalla linea Roma-Napoli-Reggio di Calabria lungo la costa occidentale e dalla linea ionica, o Taranto-Reggio di Calabria, sulla costa orientale. Queste due linee ferroviarie sono collegate da Paola a Sibari e da Sant'Eufemia a Marina di Catanzaro. Una ferrovia e un traghetto per auto collegano i porti di Reggio di Calabria e Villa San Giovanni con Messina in Sicilia