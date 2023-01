Muore a 5 anni: era in auto con la madre | Gesto banale si trasforma in tragedia

Muore a soli 5 anni per un banale gesto che si trasforma in una vera e propria tragedia: era in auto con la madre, ecco tutti i dettagli della drammatica vicenda.

La notizia è una di quelle che mai vorremmo ascoltare, terribile e devastante, in particolare per i familiari della piccola vittima, andata incontro a un destino a dir poco crudele.

Capita purtroppo molto spesso che dei semplici e banali gesti quotidiani possano trasformarsi in tragedia e che molte giovani vite vengano spezzate per degli incidenti apparentemente banali e evitabili. Proprio in queste ore si sta parlando, ad esempio, della quattordicenne inglese Giorgia Green, morta per aver inalato una quantità eccessiva di deodorante nella sua cameretta.

Anche la storia che vi raccontiamo rientra a pieno titolo nei drammi che lasciano senza parole. A perdere la vita è stata, infatti, una bambina di 5 anni, morta in una circostanza apparentemente quotidiana e banale, trasformatasi improvvisamente in tragedia: ecco cosa è successo nel dettaglio.

Muore a 5 anni mentre era in auto con la madre: ecco cos’è successo, un gesto banale diventato tragedia

La piccola Imogen Lennon aveva solo 5 anni e stava tornando a casa a Canowindra, in Australia, dopo una lezione di nuoto in piscina. In auto con lei c’era la mamma Samantha, che chiaramente si trovava alla guida mentre lei era seduta sul sediolino posteriore. Un banale gesto, una semplice merenda dopo lo sport, si è trasformata purtroppo in una terribile tragedia per la piccola Imogen. Mentre erano sulla strada per tornare a casa, infatti, la mamma le ha passato uno snack, il deli Frankfurt, il preferito di Imogen.

Purtroppo, però, mentre stava masticando, la piccola improvvisamente ha cominciato a tossire, facendo allarmare sua madre, che si è resa conto in pochi secondi che la figlia stava soffocando. Samantha ha immediatamente allertato i soccorsi, ma la sua posizione era in quel momento troppo lontana perché l’ambulanza la raggiungesse in tempo, per cui lei, con l’aiuto di un passante, ha portato di corsa sua figlia in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per Imogen, che è stata dichiarata morta poco dopo.

Una tragedia immane per tutta la famiglia, composta dal marito di Samantha, Bill, e da altri 3 figli, Haiden, Bailey e Tamzin, tutti sotto choc per l’accaduto. Sotto choc anche l’Australia intera che ora, su richiesta di un’amica della famiglia Lennon, Tamara Harrison, si sta mobilitando per raccogliere fondi volti al pagamento del funerale di Imogen, così da aiutare i suoi genitori a sostenere le spese dopo questo tragico evento.

Al momento la raccolta, partita su GoFundMe, è arrivata a oltre 14mila dollari. Una vera e propria ondata di solidarietà e vicinanza nei confronti della famiglia della piccola, descritta dall’amica di famiglia come una bambina “brillante, amorevole e sfacciata. È impossibile pensare la vita senza Imogen”, ha detto la Harrison su GoFundMe, come riportato dal Mirror e dal portale Leggo.

Articolo di Francesca Simonelli

