Melissa Satta, la verità sulla sua vita sentimentale: gli amici di lei spifferano tutto

Melissa Satta è una delle showgirl più amate del nostro paese, e del nostro spettacolo, le voci su un nuovo amore sono molto ricorrenti nelle ultime ore

La showgirl sarda, dopo la storia con il calciatore Kevin Prince Boateng, non aveva più fatto parlare troppo per il gossip. Ora nella sua vita sembra esserci un altro grande sportivo del momento.

La nativa di Boston, ma con chiare origine sarde, non è nuova alle voci di gossip, dati i tanti amori importanti che ha avuto fino a oggi nella sua vita. Ovviamente il più celebre per Melissa Satta è stato quello con il calciatore, al tempo del Milan, Kevin Prince Boateng. Con quest’ultimo, infatti, c’è stato un lungo matrimonio, ora terminato da qualche anno, dal quale è nato il primogenito Maddox Prince Boateng. Tra gli altri amori troviamo anche Daniele Interrante e Christian Vieri.

Melissa Satta, è arrivato di nuovo l’amore?

In queste ore il mondo del gossip italiano e dello spettacolo sta vivendo notizie su un possibile flirt tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. I due erano stati visti a una cena da alcuni fan di Deianira Marzano, con tanto di scatto postato sui social dalla influencer, e si parlava anche di bacio in pubblico.

I due ragazzi, poi, sono stati visti anche all’ultima apparizione casalinga dell’Olimpia Milano, squadra di basket, in una sfida dove il tennista era stato invitato come ospite vip al Mediolanum Forum della città meneghina. Tanti indizi, che fanno tante prove, su questo nuovo amore.

La rivista Di Più ha cercato di andare fino in fondo alla situazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, cercando di capire la situazione reale. Alcuni amici della donna, intercettati proprio dalla rivista di gossip, avrebbero dichiarato: “Loro due sono, ormai, diventati un vero e proprio riferimento l’uno per l’altro, da quando hanno iniziato questa frequentazione. Melissa ha trovato un ragazzo molto maturo per la sua giovane età e soprattutto molto divertente. Con lui crediamo che abbia ritrovato il modo di sorridere”, queste sono quasi una conferma dell’amore nato tra la soubrette e il tennista italiano.

Matteo Berrettini nel mondo del tennis è uno dei giocatori maggiormente apprezzati: negli ultimi anni è riuscito a ritagliarsi spazi importanti. Per quanto riguarda i risultati, è stato in grado di rimanere molto tempo nella Top10 dei giocatori al mondo e poi ha conquistato più volte la semifinale in tutti i 4 tornei slam in calendario. Dal punto di vista del gossip, invece, è stato legato sentimentalmente per molto tempo con la collega tennista australiana Ajla Tomljanovic. Negli ultimi tempi, poi, era uscita anche un’indiscrezione su un possibile flirt con la conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto.

Articolo di Alessandro Nobile

