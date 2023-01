Lo fanno prima di partorire, nuova tendenza su Tik Tok | Scoppia la polemica

Nuova tendenza incredibile quella che si è diffusa su Tik Tok. Lo fanno le donne in procinto di partorire: ecco di cosa si tratta

Il momento del parto è fondamentale per la vita di una mamma. È proprio attraverso il parto che la futura madre e il bambino si incontrano per la prima volta ed è importante arrivarci preparate, per quanto possibile. Nelle ultime settimane, però, c’è una nuova tendenza su TikTok.

TikTok è una piattaforma dove ognuno può caricare video: creators e fan si incontrano ed entrano in contatto gli uni con gli altri e i video migliori diventano virali. Qui, infatti, nascono dei veri e propri tormentoni: video ironici, balletti o sketch che, per la loro forza o intuitività, vengono replicati da tantissime persone nel mondo.

Nelle ultime ore, uno dei tormentoni di TikTok riguarda proprio le donne che stanno per partorire. Ecco di cosa si tratta.

Il trend delle donne che stanno per partorire, tra idee e polemiche

La nuova tendenza di TikTok coinvolge le donne in gravidanza. Se per molti si tratta di un’idea senza senso, per altri è invece la scoperta del secolo. Sembra che alcune donne, proprio pochi secondi prima di entrare nel travaglio, si dedichino a un’intensa fase di trucco e parrucco: l’obiettivo è quello di diventare impeccabili per le fotografie e i video che saranno ripresi proprio nel momento del parto.

Semplicemente cercando “trucco per il parto” su Tik Tok, per esempio, si possono scoprire centinaia di video fatti proprio da donne che, in procinto di partorire, hanno ripreso il momento beauty dal lettino d’ospedale. Una delle star che ha scelto di aderire a questa nuova tendenza è Heidi Montag, regina dei reality show statunitense. Lei, in occasione del parto, ha addirittura assunto una truccatrice professionista e ha documentato il tutto su TikTok.

Il video del parto della Montag è stato visto sulla piattaforma più di 6.9 milioni di volte e mostra, in sala parto, la presenza di un fotografo professionista. “Se fossi infermiera non accetterei mai una scena del genere” commenta una follower, in contrasto con chi invece la sostiene. Chissà se questa moda spopolerà davvero in tutto il mondo: non ci resta che continuare a scorrere TikTok.

