Profumi conservati in bagno: errore madornale | Ecco perché si rovinano – VIDEO

Ecco finalmente svelato che cosa succede se i profumi vengono conservati in bagno: errore madornale, fai attenzione!

La maggior parte di noi, probabilmente, è abituata a conservare i propri profumi in bagno su qualche mensola.

Eppure sono in pochi a sapere che si tratta di un errore a dir poco madornale. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi che cosa può succedere se ti comporti così. Fai molta attenzione o potrebbero essere guai seri. A tal proposito c’è un video online che sta letteralmente spopolando e che mostra proprio quali sono gli effetti di questo gesto apparentemente tanto banale.

Profumi conservati in bagno: errore madornale

In genere le boccette di profumo vengono conservate in camera da letto o su una mensola del bagno. In pochi, però, sanno che quest’ultima abitudine in realtà coincide con un gravissimo errore. Le nostre fragranze preferite, di fatto, non dovrebbero mai essere riposte in bagno. Il motivo? Ce lo svela un video pubblicato su Tik Tok che è diventato in poco tempo virale. L’hai già visto? Quando scoprirai quello che mostra non riuscirai a credere ai tuoi occhi. Davvero pazzesco! Se sei curioso di saperne subito di più basta perdere altro tempo prezioso e continua a leggere il nostro articolo.

Il video diventato virale

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, conservare il profumo in bagno è un errore a dir poco madornale. Nonostante infatti siano in pochi a sapere che cosa succede se si compie questo gesto apparentemente così banale, un simile sbaglio può comportare delle terribili consguenze. Sai già di che cosa stiamo parlando? Ebbene, secondo quanto mostrato in un video pubblicato su Tik Tok da Emelia O’Toole, conosciuta sul social network come @professorperfume, conservare il profumo in questa stanza potrebbe alterarne la sua fragranza originaria.

Sì, perché il vapore acqueo emesso dalla doccia e le continue variazioni di temperatura possono rovinare le essenze. Ma non finisce qua: @professorperfume rivela anche come lasciare su ripiani e comò le nostre fragranze sia altrettanto sconsigliabile, poiché non dovrebbero mai essere esposte alla luce. Meglio, quindi, metterle all’interno di un cassetto o di un armadio o in un qualsiasi altro posto buio, fresco ed asciutto. In questo modo, non correrai rischio ed il tuo profumo potrà durare anni ed anni mantenendo sempre il suo inconfondibile aroma. Lo sapevi? Davvero incredibile!

Articolo di Veronica Elia

The post Profumi conservati in bagno: errore madornale | Ecco perché si rovinano – VIDEO appeared first on Ck12 Giornale.