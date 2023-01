Marito e moglie spariti nel nulla | Introvabili da mesi: la paura dei familiari

Spariti da mesi, marito e moglie sembrano essere scomparsi nel nulla: la famiglia teme per la loro vita. La coppia è introvabile.

Marito e moglie, due ultrasettantenni di origine belga partiti alla volta dell’Italia dove erano soliti trascorrere parte dell’anno, sono scomparsi ormai da tempo e la famiglia non riesce più a rintracciarli.

La coppia, di fatto, possiede una casa a Capolona, nella provincia di Arezzo, ma da mesi le bollette non risultano più pagate. Così i famigliari hanno deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per indagare e cercare, quindi, di capire che fine possano aver fatto marito e moglie.

Marito e moglie spariti nel nulla: i due sono introvabili

Come anticipato poco fa, una coppia di origine belga di ultrasettantenni sembrerebbe essere scomparsa nel nulla ormai da diverso tempo. Marito e moglie si sarebbero diretti in Italia nella seconda parte del 2022 dove a Capolona, in provincia di Arezzo, possiedono una casa da loro frequentata abitualmente. Tuttavia, a scatenare la preoccupazione dei famigliari ci hanno pensato i cellulari staccati e le bollette non pagate da mesi. Così la famiglia presa dalla paura ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica perché le autorità indaghino sul caso e scoprano che fine ha fatto la coppia.

Le indagini

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine si è ipotizzato che marito e moglie in realtà non siano mai arrivati a destinazione. La casa di Capolona risulta attualmente disabitata e le bollette delle utenze domestiche non sarebbero state pagate ormai da diverso tempo. Inoltre, a gettare la famiglia nel panico, ci hanno pensato i cellulari dei settantenni, entrambi staccati. Nulla fino al momento della sparizione avrebbe fatto presagire ai famigliari che la coppia potesse avere intenzione di far perdere le proprie tracce, in quanto da sempre conduceva una vita tranquilla ed ordinaria.

Quando, quindi, i famigliari non sono più riusciti a contattare i due coniugi si sono rivolti ad un avvocato, Emiliano Bartolozzi, e alla Procura della Repubblica. I figli degli ultrasettantenni temerebbero, quindi, per la vita dei loro cari. Stando alle dichiarazioni di questi ultimi, marito e moglie durante il viaggio verso l’Italia non sarebbero stati da soli. Con loro sarebbe stato presente anche un altro figlio con cui, però, faticherebbero a mettersi in contatto. Le indagini, ovviamente, proseguiranno per cercare di far luce su questo indistricabile mistero.

Articolo di Veronica Elia

