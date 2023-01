“infuriata”:-antonella-clerici-perde-la-pazienza,-subisce-uno-sgarro-inatteso

Sgarro inatteso per Antonella Clerici. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno e The Voice Senior perde la pazienza: cosa è successo.

È una delle conduttrici televisive più amate di casa Rai. Stiamo parlando proprio di lei, dell’incredibile e spumeggiante Antonella Clerici.

La presentatrice, come sappiamo, conduce diverse trasmissioni di successo come È Sempre Mezzogiorno e The Voice Senior. A tal proposito, però, la mitica Antonella si sarebbe “infuriata” per via di uno sgarro inaspettato che le avrebbe fatto perdere la pazienza. Sapete già che cosa è successo? Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

Antonella Clerici perde la pazienza

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal sito davidemaggio.it, la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno e The Voice Senior, Antonella Clerici, non avrebbe gradito un recente sgarro subito da parte di un collega di casa Rai. La presentatrice si sarebbe di fatto “infuriata” per via di uno spostamento di palinsesto che riguarderebbe proprio una delle sue trasmissioni di punta. The Voice Senior, il talent show che porta sul palco cantanti ormai avanti negli anni, pronti a tutto pur di realizzare il proprio sogno musicale. Un boccone amaro, quindi, da mandare giù. Soprattutto dal momento che il programma della Clerici anche quest’anno sta riscontrando un grandissimo successo di pubblico, realizzando 3,7 milioni di telespettatori durante la prima puntata (23,26% di share) e 4,1 milioni (23,80% di share) nella seconda. Insomma, dei numeri davvero da record!

Lo sgarro inatteso

Come abbiamo anticipato poco fa, Antonella Clerici non avrebbe dunque gradito lo spostamento della puntata di The Voice Senior del 27 gennaio 2023 a favore della trasmissione condotta da un suo collega. Sapete già di chi stiamo parlando? Ebbene sì, di Fabio Fazio, il quale proprio nella giornata della Memoria condurrà Binario 21, uno speciale in diretta sulla Shoah in cui prenderà parte anche la senatrice a vita Liliana Segre.

Nello specifico, il programma di Fazio comincerà nel preserale intorno alle 20.30, andando in onda quindi al posto dei Soliti Ignoti di Amadeus, e si protrarrà anche in prima serata fino alle ore 22.30 circa, facendo quindi slittare l’appuntamento con la Clerici. In un primo momento lo speciale sarebbe dovuto durare più o meno un’ora e mezza e i vertici Rai avevano deciso di conseguenza di far slittare la Clerici verso le 21.50. Successivamente, si è invece deciso di non porre limiti a Binario 21 e di rimandare la terza puntata di The Voice Senior. Ma niente paura, perché la settimana prossima l’amatissima trasmissione recupererà la puntata persa con un doppio appuntamento. Quello di mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio, prima di fermarsi nuovamente per il Festival di Sanremo.

