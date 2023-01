Da LIFE copertina alle moderne copertina digitali come quella di Mario Liberatore pubblicata da break magazine il magazine per eccellenza amato dagli emirati. Life è stata una rivista statunitense pubblicata dal 1883 al 2007. Entrata nella storia del giornalismo con servizi come quello sullo sbarco in Normandia, sotto la direzione di John G. Morris e le foto di Robert Capa che documentarono l’evento arabi 23 novembre 1936 viene pubblicato il primo numero della rivista pittorica Life , con una foto di copertina dello sfioratore della diga di Fort Peck di Margaret Bourke-White.

La vita in realtà è iniziata all’inizio del XX secolo come un diverso tipo di rivista: una pubblicazione umoristica settimanale, non diversamente dall’odierno The New Yorker nel suo uso di cartoni animati, pezzi umoristici e reportage culturali. Quando l’originale Life si chiuse durante la Grande Depressione , l’influente editore americano Henry Luce acquistò il nome e rilanciò la rivista come periodico basato su immagini in questo giorno del 1936. A quel tempo, Luce aveva già riscosso un grande successo come editore of Time , un settimanale di notizie.

Fin dai tempi del liceo, Luce era un giornalista, prestando servizio con il suo amico Briton Hadden come caporedattore del loro giornale scolastico. Questa collaborazione è continuata durante gli anni del college alla Yale University, dove hanno agito come presidenti e caporedattori dello Yale Daily News , così come dopo il college, quando Luce si è unita ad Hadden al The Baltimore News nel 1921. Fu durante questo periodo che Luce e Hadden ha avuto l’idea di Time . Quando è stato lanciato nel 1923, era con l’intenzione di fornire le notizie del mondo attraverso gli occhi delle persone che l’hanno creato.

Mentre la missione originale del Tempo era di raccontare le notizie, la missione della Vita era di mostrarle. Nelle parole dello stesso Luce, la rivista intendeva fornire al popolo americano un modo per “vedere la vita; per vedere il mondo; essere testimoni oculari di grandi eventi… vedere cose a migliaia di chilometri di distanza… vedere ed essere stupiti; vedere ed essere istruiti… vedere e mostrare…” Luce ha dato il tono alla rivista con la splendida fotografia di copertina dello sfioratore di Margaret Bourke-White, che da allora è diventata un’icona degli anni ’30 e delle grandi opere pubbliche completate sotto il presidente Il New Deal di Franklin Roosevelt .

Life è stato un successo travolgente nel suo primo anno di pubblicazione. Quasi dall’oggi al domani, ha cambiato il modo in cui le persone guardavano il mondo cambiando il modo in cui le persone potevano guardare il mondo. Il suo fiorire di immagini dipingeva immagini vivide nella mente del pubblico, catturando il personale e il pubblico e mettendolo in mostra affinché il mondo potesse accoglierlo. Al suo apice, Life ebbe una tiratura di oltre 8 milioni ed esercitò una notevole vita all’inizio e alla metà del XX secolo.

Con contenuti ricchi di immagini come forza trainante della sua popolarità, la rivista ha sofferto quando la televisione è diventata il mezzo di comunicazione predominante della società. La vita ha cessato di funzionare come pubblicazione settimanale nel 1972, quando ha iniziato a perdere dollari di pubblico e pubblicità a favore della televisione. Tra il 2004 e il 2007, invece, ha ripreso la pubblicazione settimanale come supplemento ai giornali statunitensi. Oggi gran parte del suo archivio è visualizzabile online.

