top manager mondo lista dei migliori con le 7.000 start-up

Anche l’India è entrata in questo mondo digitale ed è ora la sesta economia mondiale con una quota di 2,6 trilioni di dollari. Le norme di Digital India, Start-up India e Make in India, avviate dal primo ministro Narendra Modi, hanno spianato la strada agli imprenditori digitali in India , con l’intenzione di raggiungere un’economia di 5 trilioni di dollari entro il 2025.

Tra le migliori start-up del mondo, l’India è al terzo posto con più di 7.000 start-up. Siamo nell’era dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Con una forte forza di volontà, determinazione e desiderio di avere successo, alcuni dei cervelli più giovani dell’India sono diventati imprenditori digitali ancor prima di compiere 18 anni.

Indiscutibilmente hanno cambiato il regno dello Stato Sovrano con le loro idee creative e innovative. Vediamo ora le stimolanti storie di successo dei primi 11 imprenditori digitali indiani.

Prima di elencare i migliori imprenditori, comprendiamo prima alcuni aspetti principali dell’imprenditorialità.

Imprenditorialità, cosa significa realmente?

Negli ultimi due decenni, l’interesse per l’imprenditorialità è aumentato in modo significativo. Ancora oggi, diverse domande intessute attorno al concetto di imprenditore rimangono senza risposta. Molti aspiranti non hanno le idee chiare riguardo a:

Chi è un imprenditore?

Perché un imprenditore è diverso dagli altri uomini d’affari?

Cos’è l’imprenditoria digitale?

Se il marketing digitale e l’imprenditoria digitale sono la stessa cosa?

Precisamente, queste domande descrivono la curiosità degli abitanti nazionali e internazionali negli imprenditori e nell’imprenditorialità.

Chi è un imprenditore?

Una mente che crea, concettualizza e commercializza idee più grandi della vita ed è coraggiosa nel trasformare le idee in realtà è ciò che è un imprenditore.

Un imprenditore è colui che approfondisce le idee, ricava i concetti e dirige lo sforzo, assumendosi tutta la responsabilità.

Perché gli imprenditori digitali differiscono dagli altri uomini d’affari?

Gli imprenditori sono pazzi con idee folli. Da questa follia nasce l’innovazione. L’innovazione può essere un nuovo prodotto o servizio o produrre idee nuove e innovative da quelle vecchie, inaugurando una nuova fonte di approvvigionamento di merci, uno sbocco di fabbrica per i prodotti e orchestrando una nuova industria,

Contrariamente ad altri uomini d’affari, gli imprenditori rielaborano, riprogettano e rinnovano un prodotto o un servizio sfruttandolo.

Cos’è l’imprenditoria digitale?

L’imprenditorialità oggi è tutto ciò che riguarda l’essere innovativi e creativi, avere un set di abilità e un calibro diversi per identificare e risolvere problemi, generare finanziamenti e avere la grinta per affrontare i nodi gordiani.

L’imprenditorialità digitale è l’imprenditorialità nel mondo digitale che utilizza la tecnologia digitale. L’imprenditorialità digitale include modi unici per individuare i clienti digitali per iniziative imprenditoriali, strategie e offrire prodotti convenienti, generazione di entrate, collaborazione con piattaforme digitali globali e il vantaggio delle possibilità disponibili.

IMPRENDITORE DIGITALE

Se il marketing digitale e l’imprenditoria digitale sono la stessa cosa?

Imprenditoria digitale

Occasionalmente, l’imprenditoria digitale e il marketing digitale vengono definiti proprio al contrario. Tuttavia, c’è molta differenza tra i termini. L’imprenditorialità digitale, altrimenti nota come business digitale, è una metodologia che le organizzazioni adottano per un business online e offline.

Inoltre, si concentra sulla creazione di servizi e prodotti di valore e sul miglioramento delle entrate e sull’accelerazione dei tassi di produzione dell’organizzazione. Pertanto, si traduce nella trasformazione digitale di detta organizzazione. Il lavoro freelance o basato su Gig, tutoraggio online o lavori di programmazione, e-commerce o marketing di affiliazione, blog o vlogging sono esempi di imprenditorialità digitale.

Marketing digitale

Al contrario, il marketing digitale è la tecnica della pubblicità che utilizza Internet per connettere l’azienda con i clienti. L’organizzazione pubblicizza i suoi prodotti e servizi ai consumatori. È una risorsa o uno strumento destinato a realizzare affari online.

Ad esempio, il social media marketing (SMM), l’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), l’email marketing e la pubblicità digitale rientrano nel marketing digitale.

Gli imprenditori digitali devono essere anche esperti di marketing digitale?

Anche se questo può essere vero, tutti gli imprenditori digitali, per resistere nel mercato online, dovrebbero imparare il marketing digitale anche perché è una priorità urgente. Il marketing digitale aiuta a costruire la consapevolezza del marchio, a comprendere le strategie aziendali, a fare un uso perfetto delle piattaforme di social media, ecc., per realizzare gli obiettivi di business.

Elenco dei migliori 11 imprenditori digitali in India

Byju Raveendran Shradha Sharma Ritesh Agarwal Vijay Shekar Sharma Manish Singh Siddhant Thakran Shravan e Sanjay Kumaran Bhavish Aggarwal Deepinder Goyal Jevan Tiwari Shivam Kumar Singh e Varun Sharma

1. Byju Raveendran

IL RAVEENDRAN DI BYJU

Byju’s – The Learning app, fondata nel 2015 da Byju Raveendran e Divya Gokulnath, è una start-up di tecnologia ed-tech di livello mondiale. L’app è il marchio di Think and Learn Private Ltd. Considerata l’impresa di tutoraggio online di alto livello con sede a Bangalore, con oltre 115 milioni di studenti registrati.

A marzo 2022, questa società di unicorni ha un valore di 22 miliardi di dollari, il che rende Byju Raveendran uno dei più giovani miliardari in India. La sua passione per l’insegnamento della matematica lo ha portato a dedicarsi all’insegnamento come lavoro a tempo pieno. Poi è passato dall’insegnare ad alcuni amici all’insegnare a centinaia di studenti in grandi sale conferenze e attraverso la comunicazione satellitare (VSAT).

Successivamente, per offrire lezioni online, ha fondato Think & Learn nel 2011 e si è evoluto come imprenditore. Infine, nel 2015 ha lanciato il marchio di punta BYJU’S.

Sorprendentemente, l’innovativa app di apprendimento di Raveendran ha permesso di imparare a marciare al ritmo di un tamburo diverso. Inoltre, ha reso l’apprendimento facile e divertente, personalizzato, più efficace e coinvolgente e soprattutto accessibile a tutti i livelli della società.

Di conseguenza, ha sfruttato i vantaggi della scienza e della tecnologia dei dati e ha reso l’istruzione personalizzata in base al ritmo e alle caratteristiche di apprendimento di uno studente. A livello globale, questo metodo contestuale ha rivoluzionato le modalità di apprendimento per gli studenti K-12, modellando così uno studente ad amare l’apprendimento.

La start-up di Raveendran forma gli studenti per esami nazionali come IIT-JEE, NEET, CAT e IAS e per esami internazionali come GRE e GMAT.

A tal fine, Byju ha ricevuto numerosi premi, tra cui il premio annuale Business Standard 2018 per l’eccellenza aziendale. Inoltre, Raveendran ha anche vinto il premio EY Entrepreneur of the Year (categoria Startup) nel 2018. Nel luglio 2019, Byju è stato dotato dei diritti sulla maglia della squadra di cricket indiana. Alla Harvard Business School, questa app è diventata un business case.

2. Shradha Sharma

I 11 migliori imprenditori digitali in India

In secondo luogo, Shradha Sharma, ex giornalista di CNBC TV18, è ora uno dei migliori imprenditori digitali in India. Shradha è il fondatore, caporedattore e amministratore delegato del rostro dei media digitali “YourStory”, che pubblica le storie di startup di successo, imprenditori, responsabili del cambiamento e pezzi di risorse in 12 diverse lingue indiane.

Avviato nel 2018, YourStory è una startup stimata, con YourStory.com, SocialStory e HerStory come proprietà nubbin. Oggi l’app raggiunge ogni mese 10 milioni di appassionati di libri e fino ad ora sono state pubblicate oltre 40.000 storie di imprenditori di successo.

Inoltre, Shradha ha riconosciuto che molte persone in tutto il mondo svolgono attività galattiche ma sono difficilmente riconosciute da nessuno. Per questo ha dedicato il suo tempo a scrivere le storie di persone di successo e a pubblicarle sul suo blog.

Inoltre, il suo vivo interesse per i nuovi conglomerati ha trasformato il suo blog in un sito Web che oggi ha raggiunto nuove vette. Nel frattempo, il suo magnifico contenuto ha incantato la folla. Quindi, YourStory ha ricevuto finanziamenti da leggendari capitalisti come Ratan Tata, Karthee Madaswamy, Vani Kola e TV Mohandas Pai. Il patrimonio netto stimato di YourStory è di $ 678.000.

Di conseguenza, Shradha è stata selezionata nell’elenco dei 500 influencer di LinkedIn nel 2015. In qualità di influencer online, sempre nel marzo 2015, Shradha è stata insignita del L’Oreal Paris Femina Award.

3. Ritesh Agarwal

OYO RITESH AGARWAL

Il terzo della lista, Ritesh Agarwal, è uno dei fondatori più giovani e di maggior successo della terza catena mondiale di hotel e case per viaggiatori in circa 800 paesi. All’età di 17 anni, Ritesh Agarwal viaggiò in diverse città dell’India; tenendo presente la pianificazione del budget, ha scoperto che c’era un’acuta scarsità di soggiorni decenti, convenienti e convenienti per essere in vacanza.

Per affrontare le prove dei viaggiatori e per affrontare saggiamente posizione, qualità e prezzo, ha abbracciato tecnologia e talento. Ispirato da Airbnb e con il supporto di Oravel Stays, ha iniziato il suo viaggio per stabilire l’imprenditoria digitale.

Pertanto, per cambiare il modo in cui le persone prevalgono, in primo luogo ha aggiornato e ridisegnato gli hotel e le camere vecchio stile con design e idee di nuova generazione alla moda, impertinenti ed eleganti. In secondo luogo, ha offerto questi comfort a prezzi impareggiabili. . È così che OYO è stato avviato nel maggio 2013 chiamato OYO Hotels & Homes.

Questo visionario strategico sta facendo un passo nella promozione del business globale. Recentemente il @Leisure Group è entrato a far parte della catena OYO, ribattezzata OYO Vacation Homes. OYO oggi ha ampliato i suoi confini a più di 800 città in 80 paesi: India, Cina, Malesia, Nepal, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Europa, Indonesia, Arabia Saudita, Filippine, Giappone e Vietnam.

OYO ha i principali sponsor, tra cui Hero Enterprise, China Lodging Group, SoftBank Vision Fund, Sequoia Capital, Lightspeed Ventures, ecc. La società ha recentemente raccolto $ 1 miliardo e ha ottenuto lo status di unicorno.

Meriti e riconoscimenti

Con il suo approccio multimarca, a gennaio 2022, ha un valore totale delle azioni che può essere approssimato a circa ₹ 330 crore (US $ 43 milioni), secondo la sua ultima valutazione di OYO di $ 9,6 miliardi.

Riconosciuto da LinkedIn come uno dei principali attrattori di dipendenti in India per quattro anni consecutivi (2016, 2017, 2018 e 2019). Inoltre, ha ricevuto il premio Market Entrant of the Year 2019 (UK-India Awards).

4. Vijay Shekar Sharma

PAGA VIJAY SHEKAR SHARMA

Vijay Shekar Sharma è il fondatore e CEO di Paytm, una delle società fintech predominanti. L’azienda si concentra sui pagamenti digitali e sui pagamenti basati su portafoglio. Paytm ha cambiato lo scenario di rendere i pagamenti molto facili e convenienti. È ancora considerato uno dei primi sistemi di avvio di portafogli elettronici del paese.

Secondo l’elenco Forbes delle 100 persone più ricche dell’India (2020), Vijay Shekhar Sharma è il secondo miliardario più giovane con una ricchezza di 2,35 miliardi di dollari. Al contrario, Sharma ora ha perso il suo status di miliardario e, al 15 marzo 2022, il patrimonio netto stimato dell’azienda è di $ 999 milioni.

Il Paytm che Sharma aveva sviluppato è lo schema progettato per risolvere le lamentele delle fasce povere ed economicamente più deboli della società. Le sezioni della comunità più disprezzate e ignorate sono state autorizzate a utilizzare questa app con la dovuta dignità.

Vijay Shekar Sharma, insieme all’app Paytm, ha anche ornato Paytm Mall, banca di pagamento Paytm e attività di e-commerce. Questa app è la prima del suo genere a offrire la possibilità di un conto a saldo zero. Le strutture per lo shopping e la funzione di pagamento UPI sono disponibili con questa app. Con i suoi successi e le sue insidie, Paytm continua ad essere un marchio di e-commerce fino ad oggi.

5. Manish Canta h

Ben noto come il pioniere dell’imprenditoria digitale in India, Manish Singh è il più giovane imprenditore digitale indiano e anche il più giovane milionario in India. Ha portato una svolta nel mercato indiano con le sue eccezionali capacità nel marketing digitale.

Il viaggio imprenditoriale di Manish Singh è iniziato nel 2019 con la fondazione di ZZED Media, che sta riscuotendo successo. Alla fine, Manish si è trasformato da normale marketer digitale a imprenditore digitale.

Inoltre, Manish Singh, che ha creato un marchio dalla nullità, ha ora superato la soglia dei 2 milioni di dollari e possiede quattro società ZZED Media, ZZED Software and Corporation, ZZED News and Press Agency e ZZED Digital University.

6. Siddhant Thakran

Siddhant Thakran, è il giovane mago della tecnologia indiano e anche fondatore e CEO di “Webtenium Ventures Worldwide Private Limited. È un brillante imprenditore digitale e il massimo esperto di marketing digitale, sviluppatore aziendale e personal brander dell’Asia.

Nel 2020, Siddhant ha lanciato Webtenium Ventures, con un gruppo competente di web designer, sviluppatori e strateghi di mercato. Webtenium è un’azienda all’avanguardia fedele allo sviluppo web, al marketing digitale, alla gestione e al branding. In qualità di CEO e fondatore, guida il suo team creativo verso il successo.

L’azienda sta spingendo in avanti per sviluppare semplici soluzioni tecnologiche per gli aspiranti del mondo digitale. Oggi, la società di Siddhant è composta da Widenium Digital (un’agenzia digitale creata per tutti), Waypreneur Magazine (notizie/media) e recentemente avviata con Posh18 Network (agenzia di marketing, crescita e gestione di influencer premium).

7. Shravan e Sanjay Kumaran

GODIMENSIONS SHRAVAN N SANJAY

Shravan e Sanjay, i più giovani imprenditori digitali indiani, hanno solo 17 e 15 anni e vantano competenze digitali eccezionali. Il quotidiano ‘Korea Herald’ del 2013 ha classificato esplicitamente questi ragazzi tra i primi dieci designer al mondo. Hanno cofondato un’incredibile impresa di sviluppo di app chiamata “Godimensions” per cellulari Android e iOS. Questa app mira a progettare panacee semplici e convenienti per i media digitali. Inoltre, hanno creato altre sette app per l’App Store e tre per Google Play.

È interessante notare che l’app goDonate è una magnifica piattaforma per condividere cibo, vestiti e mobili in eccesso con chi ne ha bisogno. Le app sviluppate dai fratelli hanno battuto molte altre app detenendo un record di oltre 70.000 download in più di 60 paesi.

Quando Shravan e Sanjay hanno iniziato a progettare le app prima di compiere quindici anni, questi prodigi hanno stupito tutti con i loro successi tettonici. Inoltre, Apple li ha individuati come i più giovani programmatori di applicazioni mobili in India.

Hanno anche il merito di aver sviluppato un dispositivo per bloccare e sbloccare la casa utilizzando un’app mobile. Dal punto di vista dinamico, hanno progettato un googol di realtà virtuale wireless tecnologicamente avanzato per offrire un’esperienza di gioco sul campo durante il gioco. Al momento, stanno sviluppando un gioco per questo ora.

8. Bhavish Aggarwal

OLA BHAVISH AGGARWAL

Bhavish Aggarwal è un imprenditore, fondatore e CEO della startup OLA Cabs più popolare in India. In primo luogo, OLA è nata nel 2010, a seguito di una lite con un tassista che chiedeva più soldi per la corsa. La tecnologia GPS e l’utilità dello smartphone hanno costituito il basamento della sua origine. Con sede a Bengaluru, Ola guadagna il suo reddito dal Santo Graal su prenotazioni di corse, spese di sicurezza sui nuovi conducenti, ecc.

Inoltre, Bhavish ha rivoluzionato la sua idea di chiamare i taxi utilizzando gli smartphone in quanto ha concesso ai suoi utenti la comodità di prenotare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Oggi è noto per il suo successo come imprenditore grazie alla sua pura volontà, determinazione e coraggio nell’assumere e affrontare i rischi.

Oggi OLA è disponibile in paesi come Londra, Nuova Zelanda e Australia e vale più di $ 6,5 miliardi (Rs 48.750 crore).

In virtù del suo successo, Bhavish è il destinatario del miliardesimo premio nel 2013, inserito nella lista Forbes 30 under 30, e Migliore startup dell’anno da IAMAL per citarne alcuni.

Anche un’altra startup, OLA Electric Scooter, è stata lanciata da Bhavish. Di sicuro, deve il suo posto tra i migliori imprenditori digitali dell’India.

9. Deepinder Goyal

ZOMATO DEEPINDER GOYAL

Deepinder Goyal è il duca dell’industria alimentare. Insieme al suo collega Pankaj Chaddah, Goyal ha inizialmente lanciato Foodiebay a Delhi, ora chiamato Zomato, che ha rivoluzionato l’ordinazione online di cibo in India. Zomato facilita le prenotazioni di tavoli, le consegne a domicilio urgenti e le voglie notturne in 100 città di 19 paesi.

Mirabilmente, l’app ricama i menu simili al ristorante, insieme alle recensioni per scegliere il meglio. Esplicitamente, questo accumulatore di ristoranti indiani ha allargato le ali in quasi tutte le città indiane. Ha anche posto i suoi passi verso l’espansione internazionale per adattarsi ai più golosi. Progettata in modo brillante, l’app mobile è intuitiva, ti consente di ordinare dal tuo cucchiaio unto preferito e consente pagamenti senza problemi.

Inspiegabilmente, questa startup alle prime armi vale 650 milioni di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Di conseguenza, Zomato ha ricevuto numerosi premi, per lo più a scelta dell’utente, e Deepinder Goyal è riuscito a portare la sua avventura a successi allettanti!

10. Jevan Tiwari

Jeevan Tiwari è uno dei più giovani imprenditori digitali e il più giovane milionario in India. Oltre ad essere un influencer, è anche un detentore del Guinness dei primati nel mondo della modellazione e della recitazione. È il fondatore di Ezee Digital Marketing Companies, con il fatturato più alto nel settore del marketing digitale in India.

Si dice che questo giovane, la cui fama è davvero internazionale, sia il pioniere degli imprenditori digitali nel paese. Le sue eccezionali capacità di marketing digitale hanno portato la sua azienda a raggiungere un fatturato di 3 milioni. Le sue aziende si occupano di sviluppo di app, sviluppo web, ottimizzazione dei motori di ricerca, social media marketing, gestione delle celebrità e sviluppo di influencer. Pertanto, costituisce un esempio per gli aspiranti ai media digitali.

11. Shivam Kumar Singh e Varun Sharma

Il tag team è diventato il fondatore e amministratore delegato di Zzonic Media nel 2019, che ha fatto progressi nel settore del marketing digitale in India. Sin dal suo inizio, non si può tornare indietro. L’azienda promuove il marketing sui social media, l’ottimizzazione dei motori di ricerca, lo sviluppo di siti Web, la generazione di lead, la promozione dei marchi attraverso i media digitali e molti altri.

Inoltre, hanno dato una mano a molte aziende per emergere come marchio. Inoltre, dotata di strategie avanzate e competenze nel marketing digitale, ZZONIC MEDIA ha sostenuto molte business unit per raggiungere la vetta.

Nel complesso, l’etica del lavoro della partnership ha premiato l’azienda con un reddito a sei cifre entro i primi otto mesi dalla sua genesi. Infatti, Shivam e Varun sono stati premiati in un batter d’occhio come “più giovane imprenditore digitale”.

Inoltre, il duo si sta dirigendo verso l’avvio di Magazine Max, un portale online per digitalizzare ogni piccola impresa e anche per promuovere marchi e startup. Infine, è predestinato avviare una piattaforma di apprendimento online per portare consapevolezza nell’ambito del marketing digitale e insegnare agli studenti il ​​marketing digitale e la sua importanza.

Epilogo

Come accennato in precedenza, gli imprenditori digitali hanno reincanalato l’economia indiana con la loro inventiva e capacità di pensare fuori dagli schemi. L’India è un milione di intellettuali e c’è un enorme spazio per l’imprenditorialità. Alla fine, le piattaforme digitali offrono la promessa di una carriera attraente.

Allo stesso tempo, il successo non può avvenire in un tempo impercettibilmente breve. Ma l’abilità, il duro lavoro e la buona etica del lavoro non possono rimanere senza ricompensa.

Infine, gli aspiranti imprenditoriali con idee rivoluzionarie possono esaminare gli schemi di tali imprenditori di successo per rendere la loro startup una gaga.

Domande frequenti