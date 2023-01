Milly Carlucci fuori di sé, decisione shock: “Contratto stracciato” | Salta tutto

La conduttrice di Ballando con le Stelle si sta preparando per un altro grande show serale su Rai 1. Milly Carlucci, però, questa volta reagisce male: salta tutto

Dopo l’enorme successo di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci si è messa al lavoro per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Nelle ultime ore, però, una notizia l’ha sconvolta ed ha reagito malissimo.

Il Cantante Mascherato prevede che diversi concorrenti, presi dal mondo dello spettacolo e della tv, si esibiscano celati da maschere che ne eludono completamente l’identità. Compito della giuria è quello di smascherarli attraverso gesti, frasi e indizi concessi lungo tutto il programma.

Nelle ultime ore, un sito internet che si occupa anche di tv ha dato un’anticipazione che ha completamente travolto Il Cantante Mascherato. Milly Carlucci, quindi, ha scelto la via estrema: contratto strappato.

Milly Carlucci, decisione clamorosa: non ci sarà

Per far sì che il programma funzioni, è necessario che nessuno conosca l’identità di chi sta sotto alle maschere. Anche durante le prove, solo Milly Carlucci può vedere i volti dei concorrenti, che girano per i corridoi celati da passamontagna e tute apposite. Qualsiasi notizia spifferata in merito all’identità di anche solo un concorrente può rovinare lo show sia ai giudici che ai telespettatori è questo è da evitare.

Nelle ultime ore, però, il sito di Davide Maggio ha pubblicato uno spoiler incredibile in merito a uno dei concorrenti dell’edizione che sta per iniziare. Come si legge, infatti, il giornalista ha rivelato che la prima concorrente de Il Cantante Mascherato sarà Valeria Marini. La notizia ha subito fatto il giro di tutto Internet ed è arrivata sino alle orecchie di Milly Carlucci che, di fronte a tale azzardo, ha deciso di far saltare tutto:

Dopo lo spoiler di Davide Maggio sulla partecipazione di Valeria Marini a #IlCantanteMascherato, Milly Carlucci ha stracciato il suo contratto.

Lady Baci Stellari non farà più parte dello show. TvBlog aggiunge che potrebbe essere recuperata come “mascherata per una notte”. pic.twitter.com/4UEAxvHNJL — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 26, 2023

Decisione irremovibile quella della padrona di casa, che non ha potuto resistere o fare finta di nulla di fronte a un’anticipazione di questo tipo. Ora, Milly Carlucci dovrà cercare un nuovo concorrente ma soprattutto dovrà stare molto più attenta a come circolano le informazioni: se uno scivolone può capitare, un’altra anticipazione di questo tipo potrebbe mettere a rischio la riuscita del programma.

