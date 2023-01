Un successo la prima tappa di “Alambicco Academy” con Federico Buffa

Un grande inizio per la prima tappa di Alambicco Academy 2023, un primo appuntamento che si firma con un grande successo a Torino, all’Officina della Scrittura. Il primo Museo al mondo dedicato al segno, luogo in cui viene raccontato e valorizzato tutto ciò che è legato alla cultura.

A coronare l’inizio del Tour di Alambicco il miglior narratore della televisione italiana Federico Buffa, nonché il più grande storyteller del nostro Paese, anche se lui non ama questa definizione.

Giornalista, telecronista sportivo e narratore, Federico Buffa è uno dei più grandi esperti di comunicazione efficace e public speaking, colui che ha rivoluzionato un modo di pensare. In questa splendida occasione ha decisamente segnato il grande inizio del tour, coinvolgendo a pieno i 100 partecipanti estasiati, impeccabile come sempre ha dimostrato di conoscere tutti gli ingredienti giusti per trasformare una storia o un aneddoto in un racconto indimenticabile.

Un tiro a segno che non smentisce l’abilità e l’intuito di Gabriele Zanon Founder & Amministratore Delegato di BE4 Innovation, che insieme a Rita Pierandrea hanno fondato e rivoluzionato il sistema di fare impresa e fare business.

Un’intera giornata che ha regalato emozioni ed entusiasmo da conservare e non dimenticare grazie ai presupposti dell’Alambicco, o meglio quello di potenziare, far crescere, investendo in qualità per garantire un futuro alle nuove generazioni e al nuovo modo di fare impresa.

Tutto questo per dire che Alambicco Academy è una realtà decisamente innovativa che non trascura l’essenza del contatto umano, perché è l’ingrediente fondamentale per raggiungere gli obiettivi più ambiti, identificandosi non solo come realtà formativa all’ avanguardia ma come partner delle aziende, con cui progettare strategie di business più adatte ed efficaci.