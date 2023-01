Primo master executive in fitoterapia applicata: 37 studenti alla tesi

Dopo un triennio di corsi sia in presenza che da remoto si conclude il Master Executive in partnership con Schwabe Pharma Italia Sabato 28 gennaio 2023 si chiuderà con la discussione delle tesi finali il Master Executive di II livello in Fitoterapia Applicata istituito dall’Università degli Studi di Siena con la partnership di Schwabe Pharma Italia e Labomar.

Caratteristica peculiare di questo master è quello di consolidare le conoscenze teoriche e pratiche in una disciplina in rapido sviluppo sia dal punto di vista tecnico-regolatorio che scientifico.

Al Master sono iscritti 37 studenti provenienti da tutta Italia, prevalentemente medici e farmacisti, ed il percorso in oggetto è l’unico Master Executive in fitoterapia in Italia ed è stato pensato per formare specificatamente figure professionali per il mondo del lavoro nel settore dei prodotti vegetali in farmaceutica e per il benessere della persona.

Il Master di II livello in Fitoterapia Applicata nasce in collaborazione con due aziende leader nel settore dei prodotti vegetali, Schwabe Pharma Italia e Labomar e le problematiche legate al mondo del lavoro, del marketing, della ricerca e sviluppo aziendale sono stati elementi ben presenti all’interno del percorso di studio.

Il Gruppo Schwabe, azienda tedesca leader mondiale del mercato dei farmaci vegetali, dal 1866 produce Farmaci Vegetali a base di ingredienti di efficacia e sicurezza comprovati dalla tradizione. Schwabe segue tutte le fasi di produzione, dal seme alla coltivazione della pianta fino alla creazione del farmaco, sviluppato secondo rigorosi standard scientifici e continua a investire nella formazione di specialisti nel nostro paese.

Grazie a queste partnership nel Master è stata ben sviluppata anche la formazione in laboratorio sono state condotte visite guidate, lavori di gruppo e discussione coordinata da esperti. Il Master ha coinvolto oltre 30 docenti, principalmente appartenenti all’Università degli Studi di Siena, insieme a ricercatori e professionisti qualificati che operano nell’industria dei farmaci vegetali e di professionisti farmacisti e medici.

“La formazione e l’aggiornamento scientifico rappresentano una priorità per il gruppo Schwabe. Consentono agli operatori sanitari di affrontare al meglio l’attività quotidiana a servizio delle persone, e contemporaneamente permettono all’azienda di arricchirsi attraverso lo scambio esperienziale con i discenti. Il concetto di “filiera della qualità eccellente” parte dalla scelta del livello di qualità della formazione che consente ai professionisti di valorizzare al meglio ogni consiglio di salute.

Con questo intento Schwabe Pharma Italia ha sostenuto e sostiene l’Alta Formazione Universitaria in Fitoterapia presso uno degli Atenei italiani tra i più qualificati e riconosciuti per la proposta formativa in questo ambito- così Heide de Togni, Direttore Scientifico e Responsabile Servizio Scientifico per Schwabe Pharma Italia.

Il Direttore del Master è il Prof. Marco Biagi, docente presso l’Ateneo senese e Segretario Generale della Società Italiana di Fitoterapia: “Il mio desiderio è quello che gli studenti abbiano potuto vivere una esperienza completa, come lo è stata per me: formazione, condivisione di esperienze professionali e rapporti interpersonali tra docenti e discenti sono sempre andati a braccetto in questo Master e posso dire con enorme piacere che il risultato è stato vincente.