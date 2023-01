onlyfans,-modella-guadagna-un-mare-di-soldi:-si-fa-un-regalo-da-sogno

Una modella che su Instagram conta più di 300mila followers, su Onlyfans ha trovato la sua vera ricchezza. Ecco quanto ha guadagnato

Ormai si sa: Onlyfans è una piattaforma che, a chi ne ha il coraggio, consente di guadagnare molti soldi. Si tratta di un sito che raccoglie video per adulti a pagamento: è proprio l’abbonamento dei propri “fans” che sembra fruttare molto. Astrid Wett lo ammette: ecco cosa è riuscita a comprarsi.

In Italia, per esempio, si è tanto parlato di quella ex dipendente di Gardaland che, quando l’azienda ha scoperto la sua presenza su Onlyfans, è rimasta senza lavoro. Le entrate economiche, però, non le sono venute a mancare: grazie al sito di contenuti per adulti, guadagna molto di più che lavorando al parco divertimenti.

Astrid Wett, modella che su Instagram vanta un seguito enorme, in un’intervista molto recente ha svelato come ha investito tutti i soldi guadagnati grazie ad Onlyfans. Ecco che sfizio s’è tolta: significa che ne prende davvero tanti.

Astrid Wett: “Mi sono comprata una casa con tre camere”

In una recente intervista al Daily Star, la modella Astrid Wett non ha fatto mistero dei soldi che guadagna grazie ad Onlyfans. “Sono riuscita a fare moltissime cose”, dice, elencando ciò che ha acquistato: una Tesla nuova di zecca, una casa con tre camere e tre bagni, un viaggio alle Bahamas, un viaggio a Disneyland Paris, uno studio di registrazione, una console per DJ e infine un viaggio in Qatar durante i Mondiali di Calcio.

Sotto al suo post di Instagram, contrariamente a ciò che ci si aspetterebbe, sono molti i commenti d’apprezzamento. “Fai bene a goderti ciò che ti sei guadagnata” scrive un utente:

Oggi come oggi, Onlyfans consente di lavorare con il proprio corpo pur garantendosi un’entrata economica consistente. Inoltre, se si sceglie di fare dei video nascondendo il proprio volto con una maschera o mostrando solo determinate parti del corpo come le gambe o i piedi, assicura anche un buon anonimato. Sono sempre di più le ragazze e i ragazzi che, singolarmente o in coppia, decidono di sbarcare nel mondo dei contenuti per adulti: oggi il sito conta 85 milioni di utenti iscritti di cui 1 milione sono creators. Il sito, a livello di traffico internet, registra circa 200.000 nuovi utenti ogni ventiquattro ore e da 7.000 a 8.000 nuovi creator ogni giorno: il fenomeno è in assoluta crescita.

