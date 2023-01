non-stare-troppo-tempo-seduto-sul-gabinetto:-corri-gravi-rischi-per-la-salute

Stare seduti per troppo tempo sul gabinetto può avere gravi conseguenze per la salute. Ecco cosa stai rischiando

Per molte persone, stare in bagno è un momento di relax. Lontani dai doveri casalinghi e quotidiani, i minuti trascorsi sul WC in compagnia di un buon libro, un cruciverba o il cellulare sono preziosi: starci per troppo tempo, però, danneggia la salute.

Se già per vostra abitudine il WC è qualcosa che sfiorate per pochi minuti al giorno, allora non dovete preoccuparvi. Se però siete tra coloro i quali in bagno si rilassano troppo, perdendo il conto del tempo, è utile che cambiate abitudine in fretta: ecco a cosa state andando incontro.

Stare troppo al WC: conseguenze per la salute

Innanzitutto, il primo rischio legato a un tempo esagerato sul wc è legato alla comparsa delle emorroidi. Il gabinetto, altro non è se non una seduta con un buco al centro: di conseguenza, la zona perianale è sospesa nel vuoto e non riceve un supporto adeguato. La costante tensione a cui è sottoposta causa una dilatazione dei vasi sanguigni, un fattore che potrebbe causare le emorroidi se unito ad altre concause come stitichezza e vita sedentaria oltre che famigliarità.

Rimanere per lungo tempo seduti al gabinetto porta anche a non riconoscere più i segnali che indicano lo stimolo di urinare o evacuare. La posizione che si assume sul wc ostacola la peristalsi, cioè l’insieme dei movimenti e delle contrazioni muscolari involontarie che consente il transito delle feci nell’intestino, fino alla loro espulsione. Di conseguenza, oltre al mancato riconoscimento dei segnali fisiologici si può andare incontro anche a stitichezza più o meno grave: se non si avverte lo stimolo, è meglio alzarsi dal wc e fare altro.

Per evitare di trascorrere troppo tempo sul wc, sarebbe bene lasciare lo smartphone fuori dal bagno. In questo modo, si eviterebbe di aprire i social network, che catalizzano tutta l’attenzione e impediscono di notare lo scorrere del tempo. Altra strategia utile è quella che prevede l’uso di un timer, allo scadere del quale ci si deve alzare e si deve uscire dal bagno, qualsiasi cosa sia successa.

Se invece si è annoiati o non si sa cosa fare, bisogna evitare di pensare a un giro in bagno come alternativa: in questo modo, si perderà l’effettiva consapevolezza dello stimolo di pipì o cacca.

