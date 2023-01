Isola dei Famosi, paura per un’ex concorrente | Le foto al Pronto Soccorso

Ha vissuto ore tutt’altro che piacevoli ritrovandosi in ospedale in codice rosso: l’ex concorrente dell’Isola nonché sorella di un degli attuali concorrenti del Gf Vip ha raccontato che cosa le è successo

Era appena stata dal parrucchiere e ancora prima si era mostrata in compagnia di un’altra ex naufraga, ma poco dopo è finita in ospedale in codice rosso, con una flebo attaccata al braccio ed è stata sottoposta ad una serie di esami ed accertamenti.

Non sono state ore facili per una ex concorrente dell’Isola dei Famosi e sorella di uno degli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip (reality nel quale ha partecipato anche lei), passata dalla sedia di un noto salone della Capitale al lettino d’ospedale nell’arco di una manciata di minuti. Ha vissuto attimi di paura per un situazione precipitata all’improvviso e senza una spiegazione.

“Mai visto così tanto sangue”. Momenti di ansia per l’ex dell’Isola. I fatti

Ma andiamo con ordine: poco prima del fatto, aveva postato alcune stories in compagnia di Carmen Di Pietro, con la quale è in amicizia dopo aver vissuto insieme l’esperienza dell’Isola dei Famosi. Le sue storie avevano il tenore consueto, mostrando una donna impegnata e sempre sorridente ma tutto è radicalmente cambiato nelle storie successive: un’immagine in ospedale e un video nel quale, ancora provata per l’accaduto, ha rivelato quanto le era accaduto. L’influencer 37enne è stata portata nel più vicino nosocomio dopo che ha avuto un problema di salute piuttosto serio e poco chiaro, iniziando a perdere sangue senza sosta; dal momento che la situazione non migliorava è arrivata la decisione di recarsi subito in ospedale dove ne è stato disposto un controllo medico d’urgenza in codice rosso.

Il racconto dell’ex naufraga: cosa le è successo

“Ragazzi eccomi qua, sto bene. Nonostante le maledizioni sono ancora qui e dopo il parrucchiere ho deciso di farmi vedere pure in ospedale. Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti non si fermava più. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo – ha raccontato nelle ore successive – Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita, mi gira un po’ la testa e mi viene da vomitare”. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, sorella del vippone Edoardo Tavassi, che non si è potuta godere la piega fatta poco prima dal parrucchiere per via di un problema di salute che inizialmente l’aveva fatta molto preoccupare. “Adesso magno e mi riprendo” ha poi concluso, facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi fan.

Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave tanto che in una delle Instagram stories successive l’ex naufraga e gieffina ha reagito con una sana dose di ironia mostrandosi a letto con panino e patatine del fast food accanto al documento medico rilasciatole in Pronto soccorso scrivendo “Io nella ricetta l’avevo letto”. Poi, dopo cena, si è rilassata seguendo il fratello nel corso della puntata del lunedì sera del Grande Fratello Vip per dare, nonostante il malessere, con nausea e giramenti di testa tutto il suo sostegno ad Edoardo.

