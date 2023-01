“scottato-dall’esperienza”:-critiche-durissime-contro-milly-carlucci,-ombre-su-ballando

Bufera su Ballando con le Stelle, arrivano critiche durissime per lo show di Milly Carlucci: “Scottato dall’esperienza”, ecco cos’è successo nel dettaglio.

È passato già un mese dall’ultima puntata di Ballando con le Stelle, che ha visto il trionfo di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, ma le polemiche intorno allo show di Milly Carlucci non si sono ancora placate.

Già la vittoria della Costamagna, infatti, aveva fatto discutere per il ripescaggio avvenuto in semifinale dopo un temporaneo ritiro per infortunio, e poi non sono mancate le polemiche e le liti in studio anche durante il percorso di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli. Il legame tra la giudice e uno dei concorrenti, infatti, è stato motivo di discussione sul web e anche in studio. Non solo però, perché nel corso dell’edizione ci sono stati anche tanti siparietti simpatici e imperdibili legati proprio alla ‘gelosia’ di Selvaggia nel vedere il suo compagno ballare con un’altra donna, in questo caso la maestra Anastasia Kuzmina. Ora, però, ad un mese dalla fine del programma e con le prime indiscrezioni per la prossima edizione già in circolo sul web, ombre e nuvole si abbattono sul programma di Milly Carlucci: ecco le critiche arrivate da un ex concorrente.

Ombre su Ballando con le Stelle e Milly Carlucci: critiche durissime da un ex concorrente

Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle sono finiti in una bufera nelle ultime ore, dopo le critiche durissime arrivate da uno dei concorrenti dell’edizione appena terminata. Stiamo parlando di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli e noto food blogger e chef. Tutti lo conosciamo per la sua presenza fissa nel programma di Antonella Clerici ‘È Sempre Mezzogiorno’, ma anche per la sua storia d’amore con la Lucarelli, che in questa edizione di Ballando è finita ancora di più sotto i riflettori.

Ora che il programma di Rai Uno è terminato, Biagiarelli ha rilasciato un’intervista TvBlog definendosi “scottato dall’esperienza”, perché le cose non sono andate come lui si sarebbe aspettato: “Sono stato ingenuo a pensare che potesse essere un programma di ballo”, ha dichiarato, “Non avevo capito da telespettatore quale fosse il bilanciamento talent-reality, ma credo si volesse molto più il lato reality rispetto al talent”. Poi Biagiarelli ha parlato anche del ‘famoso caffè’, ovvero di quando la sua compagna di ballo Anastasia Kuzmina in puntata ha detto che ci sarebbe voluta maggiore intesa tra loro, magari anche solo prendendo un caffè fuori dalla sala prove, scatenando così la gelosia di Selvaggia e facendo aprire un vero e proprio ‘caso’.

“Si è voluti passare dalla gag alla Sandra-Raimondo, a cui io e Selvaggia eravamo ben disposti, a un dato di realtà da trovare, e lì non ti posso seguire perché non mi interessa”, ha detto Biagiarelli, “Quando ho spento quel tipo di dinamica, forse a quel punto servivo poco nel programma”. Accuse piuttosto forti, dunque, da parte di Lorenzo a Ballando, e un po’ anche nei confronti di Anastasia Kuzmina, che secondo lui non ha particolari responsabilità se non quella di non aver saputo gestire bene la situazione. Cosa ne penserà Milly Carlucci delle sue parole?

Articolo di Francesca Simonelli

