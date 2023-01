mara-venier,-ironia-tagliente:-lo-prende-in-giro-davanti-a-tutti

Mara Venier senza freni: ironia tagliente della conduttrice di Domenica In, lo prende chiaramente in giro, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Lei è una delle conduttrici più famose e amate in assoluto dal pubblico, la ‘zia nazionale’, come tanti la definiscono. Parliamo ovviamente di Mara Venier, conduttrice di Domenica In e vero e proprio pilastro della nostra televisione.

Nei suoi tantissimi anni di carriera, Mara si è fatta apprezzare per la sua bravura, il suo talento, ma anche per la sua bellezza e il fascino che ancora oggi la contraddistingue. Non solo però, perché il pubblico conosce ormai anche la personalità e il carattere della Venier, e questo anche grazie ai social, dove lei mostra tanti frammenti della sua vita quotidiana. Tutti sappiamo, dunque, quanto Mara sia simpatica, schietta e sempre molto diretta e sincera.

Proprio nelle ultime ore la conduttrice si è resa protagonista di una vicenda in cui ha espresso il suo parere senza mezzi termini, telefonando in diretta a La Vita In Diretta mentre si parlava della morte della Gina Lollobrigida e attaccando con forza la contessa Marisella Federici per il suo cinismo e la sua scarsa empatia nel commentare le vicende della Lollobrigida. Mara ha letteralmente mandato a quel paese la Federici, dimostrando come sempre la sua schiettezza. Ebbene, con la stessa schiettezza poco fa la conduttrice ha dato prova anche della sua tagliente ironia, prendendo palesemente in giro un altro personaggio del mondo dello spettacolo: ecco cosa ha detto.

Mara Venier, ironia tagliente: lo prende letteralmente in giro, ecco cos’è successo nel dettaglio

Che Mara Venier abbia un carattere molto diretto e sincero non è certo una novità, così come si sa che la conduttrice non ha problemi ad esprimere il suo pensiero senza troppi filtri. Ebbene, poco fa si è resa protagonista di un siparietto davvero imperdibile sui social, dove è spesso e volentieri presente per condividere momenti della sua vita lavorativa e privata. Nelle sue storie Instagram la conduttrice ha commentato un evento avvenuto a Verissimo, su Canale 5, prendendo palesemente in giro il protagonista dell’intervista in questione. Stiamo parlando di Federico Lauri, il parrucchiere dei vip noto con il nome di Federico Fashion Style. Nella puntata andata in onda il 21 gennaio, il noto hair stylist ha confessato a Silvia Toffanin di essere omosessuale, confermando così i rumors che già da tempo circolavano sul suo conto. Mara, che evidentemente ha guardato Verissimo, ha commentato le rivelazioni di Federico Fashion Style con una tagliente ironia.

“Federico Fashion Style ha ammesso di essere gay a Verissimo”, ha scritto Mara, “Nooo… Non me l’aspettavo proprio…”, ha aggiunto poi la conduttrice con una serie di emoticon di facce sconvolte e taggando addirittura il famoso parrucchiere nella sua story. Una palese presa in giro, insomma, che sicuramente ‘zia Mara’ avrà fatto con intento scherzoso e affettuoso, e non certo in tono offensivo. Ma come l’avrà presa Federico?

Articolo di Francesca Simonelli

The post Mara Venier, ironia tagliente: lo prende in giro davanti a tutti appeared first on Ck12 Giornale.