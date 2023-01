4cLegal Academy, riparte il talent show dei giuristi: al via la IV edizione

Tutto pronto per la quarta edizione della “4cLegal Academy”, il primo talent dedicato al mercato legale italiano che forma i giuristi di domani, in onda ogni martedì a partire dal 24 gennaio sul canale televisivo di Forbes dedicato alla business community (Sky Canale 511).

La quarta edizione del format sarà presentata a Milano, oggi, lunedì 23 gennaio alle ore 17, presso la Sala “La Place” della sede di 4cLegal in Porta Romana 61.

Il format nasce da un’idea di Alessandro Renna, Founder e Ceo di 4cLegal, gruppo che opera nel mercato legale con l’obiettivo di offrire servizi innovativi alle Direzioni Legali e agli Studi professionali. Ad accompagnarlo in questa avventura Massimiliano Pontellini, regista del format, Candido Francica, autore di 4cLegal Academy, e Nara Aslanyan, International Project Manager responsabile dell’internazionalizzazione del format.

L’innovativo format prevede una web serie di 10 episodi con cinque neolaureati in giurisprudenza protagonisti del programma, accompagnati da professionisti, aziende nel ruolo di mentori e formatori sotto l’occhio vigile dei giudici. L’obiettivo è quello di raccontare un mercato legale avvincente ed entusiasmante.

Oltre ai produttori e al regista citati, tra gli ospiti ci saranno anche: Vinicio Nardo: Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Susanna Tagliapietra: Governance & Knowledge Manager 4cLegal, Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università di Padova, Giovanni Lega: Managing Partner LCA Studio Legale e Presidente ASLA, Cristiana Scelza: CEO Prysmian Russia, Giampaolo Grossi: Former Director & GM Starbucks reserve Italy, Francesco Paolo Perchinunno: Presidente AIGA, Suleiman Abdeljawad: Partner 4cLegal Academy Regione MENA, Arya Ambadekar: Partner 4cLegal Academy India, Jeffrey Jerome Greene: Partner 4cLegal Academy Oman e Regione MENA, Pat Harris: Partner 4cLegal Academy California, Kamlesh Kharade: Futuro Giudice 4cLegal Academy India, Lusine Piroyan: Partner 4cLegal Academy California

4cLegal ha riscosso interesse internazionale: i diritti dell’Academy sono stati venduti in California, dove sarà prodotta una serie nel corso del 2023, mentre in Oman è già in produzione la prima edizione e sarà pronta alla fine di febbraio. E ancora sarà realizzata una serie in India:

“L’obiettivo principale è mostrare un volto nuovo del mercato legale, raccontando in modo coinvolgente tutti i temi con cui si confrontano oggi i giuristi, dal legal tech alla sostenibilità passando per le soft skill e il personal branding”, spiega Renna.