Usa la piastra e combina un disastro con i capelli | Tiktoker disperata – VIDEO

Da amica dei capelli a nemica, il passo è davvero breve e anche iper doloroso, come ha raccontato una Tiktoker disperata per quello che le è successo.

Non è sempre possibile andare dal parrucchiere per una piega perfetta in ogni occasione proprio come nel caso di Chiara Ferragni, motivo per cui ci si arrangia casa nella maggior parte delle volte anche abbastanza bene.

Insomma, il sogno di tutte le donne è avere capelli sempre puliti e in ordine, anche nel caso in cui si vada a fare la spesa. Una piega perfetta, infatti, può anche migliorare di molto l’umore e la giornata di una persona. Ovviamente, però, questo non implica abusare di piastre e arricciacapelli, proprio perché questi strumenti possono danneggiare seriamente le lunghezze e una Tiktoker italiana lo ha sperimentato in prima persona.

Raggiungendo, infatti, temperature superiori a 200 gradi, sarebbe sempre meglio, prima di passare la piastra sui capelli, utilizzare un termoprotettore per proteggerli ed evitare così il peggio, proprio come è successo a Monica Manco che ha poi postato un video su TikTok abbastanza eloquente. “Non userò mai più la piastra”, ha scritto sotto la clip ed effettivamente dopo un disastro simile sarebbe meglio evitarla, almeno per un bel po’ di tempo.

Il racconto su TikTok della ragazza disperata

La Tiktoker italiana Monica Manco ha voluto condividere con i suoi follower lo spiacevole episodio accaduto proprio ai suoi capelli. L’arricciacapelli, infatti, le ha staccato una ciocca lunghissima di capelli e dalla sua espressione incredula allo specchio si capisce come la ragazza non se lo sarebbe mai, ma proprio mai, aspettato!

“Ridiamo per non piangere anche perché di pianti ne ho fatti abbastanza“, ha spiegato sempre la TikToker in un altro video, spiegando meglio cosa sia successo. “Qualche giorno fa sono andata dal parrucchiere: mi sono tagliata i capelli e mi sono fatta fare una piega mossa che ho replicato nei giorni successivi a casa, con il mio ferro”.

Qualcosa, però, è andato storto. “Stamattina, mentre mi preparavo per andare all’università, ho ripassato il ferro. Ho diviso i capelli per ciocche e ho cominciato a sentire un rumore strano provenire dai capelli, come se si stessero per bruciare”. E una ciocca effettivamente è rimasta attaccata al ferro, facendo preoccupare non poco la ragazza.

“Tolgo il ferro e tento di sfilare la ciocca, ma come vedete dal video, è rimasta attaccata alla piastra”. La ragazza ha poi usato la spazzola, ma altre ciocche continuavano a staccarsi da tutta la testa. Insomma, un vero incubo per lei. Alla fine, però, il risultato non è stato così disastroso, ma una cosa è certa: non userà mai più la piastra.

Articolo di Karola Sicali

The post Usa la piastra e combina un disastro con i capelli | Tiktoker disperata – VIDEO appeared first on Ck12 Giornale.