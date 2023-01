meno-c02-ed-e-waste:-in-cifre-l’impatto-ambientale-di-refurbed-in-italia

Nato a Vienna nel 2017 e lanciato in Italia nel 2019, refurbed è un marketplace specializzato nella vendita di apparecchi elettronici ricondizionati. La società di e-commerce, la cui filosofia è quella di contribuire a limitare l’impatto inquinante che deriva dalla produzione dei dispositivi elettronici, ha appena annunciato i risultati ottenuti nel corso dello scorso anno grazie alla propria attività.

In Italia, le vendite di dispositivi elettronici del marketplace refurbed nel 2022 hanno consentito il risparmio di quasi 4 milioni di kg di emissioni di CO2 nell’ambiente (più di 6 milioni dalla fondazione dell’azienda) e di circa 21 milioni di kg di rifiuti elettronici sul territorio nazionale (più di 34 milioni dalla fondazione).

La politica ecosostenibile di refurbed si esprime anche attraverso diverse attività di riforestazione di alcune zone del pianeta. Secondo quanto comunicato dall’azienda – attualmente attiva in 9 paesi, quali Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Irlanda, Italia, Polonia e Francia – sono stati quasi 100 mila nel 2022 i nuovi alberi (circa 156 mila dalla fondazione) piantati da refurbed in seguito ad acquisti effettuati in Italia nei paesi più colpiti dai cambiamenti climatici, come Madagascar, Nepal, Indonesia, Kenya, Mozambico e Haiti, in collaborazione con diversi partner tra cui Eden Reforestation Projects. L’attività di riforestazione nel 2022 ha riguardato anche il mondo marino con il supporto offerto al progetto di zeroCO2 e Worldrise che ha dato vita a una foresta sommersa di Posidonia Oceanica, al largo delle coste del nord della Sardegna.

Diverse anche le iniziative commerciali intraprese da refurbed nel 2022 per la divulgazione sul tema del ricondizionato e della sostenibilità in collaborazione con diversi partner, come Verymobile che a partire dallo scorso febbraio offre la possibilità ai propri clienti di acquistare gli smartphone refurbed e di ricevere in omaggio e in esclusiva una cover ecosostenibile. E ancora, insieme alla content creation academy di Flowe, Self Made Club, refurbed ha dato vita alla prima Green Creator Challenge: i partecipanti, chiamati a registrare un video nel quale descrivere le proprie azioni quotidiane sostenibili, hanno avuto la possibilità di vincere uno dei tre dispositivi ricondizionati refurbed. Infine, con l’aiuto della green influencer e scrittrice eco.narratrice, alias Elisa Nicoli, dallo scorso ottobre refurbed dispensa su Instagram pillole informative su tecnologia e sostenibilità.

Refurbed sottolinea inoltre l’attenzione riservata al benessere dei propri dipendenti. Oltre 300 persone, non solo in Italia, ma in tutta Europa, godono del privilegio di poter lavorare in completa flessibilità e senza alcuna necessità di dover compiere il tragitto casa–ufficio: un’opportunità che si traduce anch’essa in un risparmio di emissioni di CO2 nell’ambiente, oltre che in benessere psicologico per i lavoratori.

L’articolo Meno C02 ed e-waste: in cifre l’impatto ambientale di refurbed in Italia proviene da The Map Report.