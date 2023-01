Disastro Caterina Balivo | Brutte notizie sul suo futuro

Brutti momenti quelli che sta passando, Caterina Balivo. La notizia è ormai ufficiale e, oltre a questa prima batosta, ne arriva un’altra dalla Rai

Oggi impegnata su La7 con il quiz Lingo, che accompagna le prime serate di tutti i telespettatori in fervente attesa di Mentana, Caterina Balivo ha una lunga e solida carriera.

Il programma che in assoluto l’ha consacrata come uno dei volti immancabili della TV è Detto Fatto, su Rai 2 ogni pomeriggio dal 2013 al 2018, a cavallo delle sue due maternità. Dopo questo esordio, si è spostata su Rai 1 con Vieni da me, che però è stato chiuso anticipatamente a causa del Coronavirus e della pandemia che ha stravolto il mondo nel 2020. Oggi impegnata con Lingo, per Caterina Balivo nelle ultime ore non sono arrivate news positive: ecco di cosa si tratta.

Caterina Balivo, Lingo chiude definitivamente

Dopo due anni di pausa, tra la pandemia e la necessità di stare vicino alla propria famiglia, Caterina Balivo a settembre 2022 ha annunciato il suo ritorno in TV. Tra i nuovi programmi che l’avrebbero accolta c’era anche Lingo, da lei considerato una sfida ardua e difficile: in Italia, lei è in assoluto la prima donna che conduce un quiz, per di più in una rete complessa come La 7.

Sebbene avesse detto che non avrebbe puntato troppo sugli ascolti, questi in realtà si sono rivelati troppo bassi. Secondo TvBlog, infatti, il programma è in dirittura di arrivo: pare che l’ultima puntata inedita verrà trasmessa il 28 gennaio, per poi proseguire con tre settimane di repliche. Il futuro, dopo questo periodo, è però incerto: sul sito di La7 si legge che il direttore di rete Andrea Salerno, vista la lieve crescita di ascolti, voglia confermare una nuova edizione ma l’editore, Cairo, sarebbe perplesso per via degli ascolti.

Oltre alla probabile chiusura di Lingo, poi, per Caterina Balivo arrivano problemi anche dalla Rai. Se fino all’anno scorso è stata un pilastro della giuria de Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci, oggi sembra che per l’edizione 2023 dovremo fare a meno di lei. A settembre, infatti, quando un giornalista le chiese se sarebbe stata presente anche quest’anno, disse: “Non lo so… Ora il mio focus è fare bene Lingo. Sono appena arrivata a La7, quindi preferisco concentrarmi sul presente e non sul futuro“. Sono mesi di rivoluzione, per Caterina Balivo: dove la orienterà, la sua carriera? Non ci resta che seguirla per scoprirlo.

