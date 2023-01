OnlyFans, modella svela un segreto scioccante | I suoi ex la minacciano di morte

Ancora una volta torniamo a parlare di OnlyFans: modella svela il suo segreto e gli ex la minacciano di morte. Parole sconvolgenti.

OnlyFans è una piattaforma di contenuti a pagamento, spesso per soli adulti, che nell’ultimo periodo ha acquisito un notevole successo con un numero di utenti in netta crescita.

Di frequente, però, capita di leggere notizie alquanto discutibili che coinvolgono la piattaforma stessa. Stavolta OnlyFans è balzato al centro della cronaca per via di una modella che ha deciso di rivelare pubblicamente un segreto davvero scioccante che le è costato una serie di minacce di morte da parte dei suoi ex.

OnlyFans: modella svela un segreto scioccante

Si chiama Michelle Alexandra l’influencer e modella inglese di 27 anni attiva su OnlyFans che ha deciso di svelare pubblicamente un segreto scioccante che ha causato diverse minacce di morte da parte dei suoi ex. La modella ha dichiarato su Instagram di essere trasgender ed in men che non si dica tutti i suoi ex fidanzati e le persone con cui in passato ha avuto una relazione si sono scagliati contro di lei con parole e messaggi spesso molto aggressivi. “I messaggi sono stati orribili e mi hanno fatto temere per la mia vita” ha detto Michelle Alexandra in lacrime sui social network. “Uomini con cui sono stata precedentemente o i loro parenti hanno scritto cose come ‘speriamo che tu muoia’ o ‘ti uccideremo’. Frasi disgustose e profondamente dolorose”. Ha spiegato. “Alcuni di loro sono molto arrabbiati e si sentono come se essere stati a letto con me adesso li rendesse gay”. Ha aggiunto. “La notizia del mio coming out è diventata virale e loro sono impazziti”.

La paura per le minacce

Michelle Alexandra ha deciso di annunciare di essere transgender sui suoi profili social in un momento in cui si trovava lontana dal Regno Unito. Al momento del coming out, infatti, la modella di OnlyFans era in viaggio in Sudafrica e, a quanto pare, vi rimarrà ancora almeno fino al prossimo giugno. “Ho paura a tornare nel Regno Unito” ha aggiunto l’influencer. “Se dovessi incontrarli cosa potrebbe succedere?” si è chiesta Michelle Alexandra in riferimento ai propri ex fidanzati.

“Ho bloccato tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di minaccia ma se insistono sarò costretta a contattare la polizia” ha infine concluso. La modella ha, inoltre, raccontato di aver iniziato la propria transizione all’età di 12 anni e nessuno ad eccezione della propria famiglia ne aveva mai saputo niente. Un segreto svelato, quindi, solo di recente e che le starebbe di fatto causando non pochi problemi.

