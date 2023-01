L’incredibile divorzio di una coppia | Sposati tra loro, erano diventati amanti online

Vicenda incredibile quella che ha coinvolto una coppia di sposi. Decidono di divorziare per infedeltà: erano uno l’amante dell’altra

Quando si parla di amore e di relazioni si entra in un tema molto delicato. Per far funzionare un matrimonio, infatti, non sempre basta l’amore: intelligenza, capacità di ascolto e voglia di confronto sono essenziali per dipanare ogni crisi.

Senza il dialogo, fondamentale in qualsiasi relazione ma ancora di più quando si è in una coppia, qualsiasi minima incomprensione può diventare un macigno, capace anche di rovinare per sempre i rapporti. Se si parla di fedeltà e di fiducia, poi, la questione diventa ancora più profonda.

Diversi anni fa, una giovane coppia bosniaca si è trovata a dover divorziare a causa dell’infedeltà di entrambi. Gli amanti, però, erano loro stessi: ecco cos’è successo.

Divorziano per infedeltà: erano amanti in chat

Si tratta di una vicenda accaduta diversi anni fa ma che, per la sua assurdità, fa chiacchierare ancora oggi. Sana Klaric di 27 anni e Adnan, di 32 anni, sono una coppia bosniaca sposata da qualche anno. Fin da subito, però, tra di loro le cose non sembrano funzionare molto: Adnan, in particolare, sostiene che la moglie non gli abbia mai rivolto una parola piacevole, in tanti anni.

Entrambi, quindi, decidono di lasciarsi andare alle chat online, dove conoscere qualcuno e vivere qualche momento spensierato. I due si iscrivono quindi a un sito di incontri ed effettivamente ognuno dei due incontra la persona giusta. Dopo tante chiacchiere e scambi di opinione, nonché parole dolci e d’amore, sia Sana che Adnan organizzano un appuntamento con il proprio amante, per conoscersi dal vivo. Una volta arrivati sul posto, però, scoprono l’inganno: i loro amanti sono proprio loro due, uno dell’altra e viceversa.

Anziché ridere di quella situazione, e magari cercare di capire perché dal vivo le cose non funzionino mentre online sì, i due hanno iniziato a discutere e sono arrivati sino al divorzio. Sana, che sul sito d’incontri si chiama Sweetie e Adnan, che invece è Prince Of Joy, han quindi iniziato ad accusarsi reciprocamente di infedeltà e, come riporta il Daily Telegraph, non son riusciti a risolvere la questione.

“Mi sono ritrovata innamorata improvvisamente. Era stupefacente” ha detto Sana. Adnan, invece, è incredulo e triste di scoprire che Sweetie, che tanto gli piaceva, nella vita altri non era se non sua moglie, che poco sopportava: “Non ci posso credere“. Vicenda incredibile ma reale, soprattutto nel mondo di oggi dominato dalle chat online: occhi aperti!

