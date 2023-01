hanno-fatto-la-storia-del-cinema:-ricordate-queste-50-automobili?

Queste 50 automobili hanno letteralmente fatto la storia del cinema. È davvero impossibile non ricordarsene almeno una!

Grazie al mondo del cinema alcune immagini si sono fissate per sempre nella nostra memoria collettiva, sopravvivendo al corso del tempo e diventando delle vere e proprie icone culturali.

È questo anche il caso delle 50 automobili di cui vogliamo parlarvi oggi, rese immortali proprio dalla cinematografia. Chi, infatti, non se ne ricorda almeno una? Di sicuro con il nostro articolo non andremo a stuzzicare la fantasia soltanto di appassionati di auto e di cinema. Del resto, non bisogna essere dei cultori del genere per ricordare queste indimenticabili auto.

Queste 50 automobili hanno fatto la storia del cinema

Se si pensa ad alcuni film iconici come Gioventù bruciata, Agente 007 – Missione Goldfinger, The Italian Job o Batman Begins è praticamente impossibile non ricordare anche le automobili protagoniste di queste intramontabili pellicole. Non soltanto gli appassionati di cinema e di auto infatti, leggendo queste parole, staranno già richiamando alla memoria le immagini dei veicoli appena citati. A tal proposito, la rivista di divulgazione scientifica e tecnologica Popular Mechanics ha reso nota la classifica delle 50 automobili che più di tutte hanno fatto la storia del cinema. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: quante ve ne ricordate?

Ve le ricordate?

Secondo la classifica stilata da Popular Mechanics, procedendo in ordine cronologico, fra le 50 automobili che hanno fatto la storia del cinema è impossibile non citare:

1949 Mercury Coupe di Gioventù bruciata (1955); 1964 Aston Martins DBS di Agente 007 – Missione Goldfinger (1964); Herby il Supermaggiolino (1968); Chitty Chitty Bang Bagn (1968); 1969 Mustang GT 390 di Bullit (1968); Mini Cooper di Italian Job (1969); 1970 Dodge Challenger R/T di Punto Zero (1971); 1932 Ford Coupe di America Graffiti (1973); 1976 Lotus Esprite Series I di La spia che mi amava (1977); 1977 Pontiac Trans AM di Il bandito e la Madama (1977); Greased Lightning – Grease (1978); 1973 XB GT Ford Falcon di Mad Max (1979); Bluesmobile di The Blues Brothers (1980); Light Cycle di Tron (1982); Kitt di Knight Rider (1982); 1958 Plymouth Fury di Christine – La macchina infernale (1983); Wagon Queen Family Truckster di National Lampoon’s Vacation (1983); A-Team Van di A-Team (1983); Ectomobile di Ghostbusters (1984); 1981 Delorean DMC-12 di Ritorno al futuro (1985); 1967 Chevy Camaro SS di Better off dead (1985); 1985 Modena GT Spyder California di Una pazza giornata di vacanza (1986); 6000 SUX di Robocop (1987); 1966 Ford Thunderbird di Thelma & Louise (1991); Mirthmobile di Wayne’s World (1992); 1992 Ford Explorer XLT UN46 di Jurassic Park (1993); 1977 Chevrolet Nova di Pulp Fiction (1994); Magic School Bus di Allacciate le cinture (1994); 1975 ACM Pacers di Good Burger (1997); 1973 Ford Gran Torino di The Big Lebowski (1998); BMW Z8 di Il mondo non basta (1999); 1970 Dodge Charger di The Fast and The Furious (2001); Flying Ford Anglia di Harry Potter e la camera dei segreti (2002); Lexus 2054 di Minority Report (2002); “Pussy Wagon” di Kill Bill vol.1 (2003); General Lee di The Dkes of Hazzard (2005); Batmobile di Batman Begins (2005); Lightning McQueen di Cars (2006); 1971 Volkswagen T2 Microbus di Little Miss Sunshine (2006); Mazda RX-7 di The Fast and The Furious Tokyo Drift (2006); Bumblebee di Transformers (2007); 2008 Audi R8 di Iron Man (2008); 1973 Chevrolet Chevelle Malibu di Drive (2011); Black Beauty di The Green Hornet (2011); Acura NSX Roadster di The Avengers (2012); 1969 Mustang Mach 1 di John Wick (2014); The Gigahorse di Mad Max: Fury Road (2015); Subaru Impreza WRX di Baby Driver (2017); Spinner di Blade Runner 2049 (2017); Porsche Carrera 4S di Bad Boys for Life (2020).

E voi, quante ve ne ricordavate?

Articolo di Veronica Elia

