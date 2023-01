Sanremo 2023, ci sarà Chiara Francini | Chi ricorda quel suo topless pazzesco?

Chiara Francini sarà una delle co-conduttrici di Amadeus al Festival di Sanremo 2023: vi ricordate quel suo topless pazzesco? Fece impazzire tutti!

Mancano ormai poche settimane all’esordio su Rai Uno dell’ottantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Al timone ci sarà per la quarta volta consecutiva Amadeus, diventato ormai ‘di casa’ all’Ariston, e il meccanismo sarà quello degli altri anni. Ogni sera il conduttore avrà accanto a sé una co-conduttrice che lo accompagnerà per tutta la puntata, insieme ai vari ospiti.

Nella serata di venerdì, dunque la penultima del Festival, ci sarà Chiara Francini, attrice di cinema, tv e teatro, nonché scrittrice e conduttrice. Un’artista completa, insomma, ma anche una donna estremamente simpatica e ironica, come ha dimostrato in tantissime occasioni, sia in tv che sui social, dove condivide tanto del suo lavoro e anche qualcosa del suo quotidiano. Di Chiara Francini ricordiamo sicuramente la conduzione di Colorado Tv, insieme a Diego Abadantuono, ma anche il suo lavoro di attrice in particolare nella commedia italiana, da ‘Maschi Contro Femmine’ a ‘Addio al Nubilato’ , o nella fiction di Rai Uno ‘Non dirlo al mio Capo’. Impossibile non menzionare, poi, il suo ruolo di giudice nel programm ‘Drag Race Italia’, in onda su Discovery, che l’ha consacrata come icona gay di spicco. Andando indietro nel tempo, però, non si può non ricordare anche quel suo topless pazzesco che fece a dir poco impazzire il pubblico. Avete già capito di cosa stiamo parlando?

Chiara Francini a Sanremo 2023: ricordate il suo topless pazzesco al cinema? Fece impazzire tutti

Chiara Francini sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo insieme a Chiara Ferragni, Paola Egonu e la ‘belva’ Francesca Fagnani. La Francini sarà sul palco dell’Ariston durante la serata di venerdì e sicuramente saprà sfoggiare, oltre ovviamente alla sua bellezza, soprattutto la sua simpatia e ironia, nonché le sue doti di attrice sempre pronta a mettersi in gioco. Parlando di lei, infatti, è difficile non pensare subito a una delle scene del film ‘Maschi contro Femmine’ che è rimasta probabilmente più impressa in assoluto nella mente del pubblico.

Parliamo, infatti, della famosa scena in cui Chiara si è messa letteralmente a nudo, mostrando un topless davvero pazzesco. In quel momento del film, infatti, il suo personaggio, Marta, si trovava su una spiaggia di nudisti in Corsica e la Francini non si è tirata indietro quando è stato il momento di spogliarsi. Niente controfigure o mini bikini per l’attrice, che ha interpretato una scena di nudo diventata praticamente indimenticabile. Con il suo vitino da vespa e il suo fisico asciutto, infatti, Chiara ha un decolté da far girare la testa e chiunque abbia visto quel film non può non ricordarlo!

Articolo di Francesca Simonelli

The post Sanremo 2023, ci sarà Chiara Francini | Chi ricorda quel suo topless pazzesco? appeared first on Ck12 Giornale.