la-petizione-di-greta-contro-i-giganti-del-fossile-riuniti-a-davos

“Quando è troppo è troppo!”. Inizia così la petizione con cui Greta Thunberg e le attiviste Vanessa Nakate, Helena Gualinga e Luisa Neubauer chiedono, a chiunque voglia unirsi alla causa, di firmare la loro petizione rivolta ai delegati delle compagnie fossili, riuniti in questi giorni a Davos, in occasione del World Economic Forum.

“Per decenni, i CEO delle Big Oil and gas hanno fuorviato l’opinione pubblica sull’impatto mortale della combustione di combustibili fossili che stanno cuocendo il nostro Pianeta”, scrivono le attiviste. “E ora ci tocca assistere a inondazioni micidiali, siccità mortali e foreste pluviali in fiamme. I principali amministratori delegati si riuniranno per un importante business summit sulle montagne svizzere, fingendo di prendersi cura del pianeta, mentre trivellano nuovi giacimenti di petrolio e gas e guadagnano miliardi. Andremo in Svizzera nei prossimi giorni, portando una lettera di cessazione e desistenza agli amministratori delegati del petrolio e gas, chiedendo loro di interrompere qualsiasi nuovo progetto di petrolio e gas”.

Nel testo della petizione rivolto ai CEO si legge:

“Questo avviso di Cease and Desist è per chiedervi di interrompere immediatamente l’apertura di nuovi siti di estrazione di petrolio, gas o carbone e di smettere di bloccare la transizione verso l’energia pulita di cui tutti abbiamo urgentemente bisogno. Sappiamo che le Big Oil sapevano da decenni che i combustibili fossili causano cambiamenti climatici catastrofici. Hanno ingannato l’opinione pubblica sulla scienza climatica e sui rischi connessi, hanno raggirato i politici con la disinformazione seminando dubbi e provocando ritardi”.

È chiaro il riferimento allo studio pubblicato proprio nei giorni scorsi su Science, che ha accusato il gigante ExxonMobil di essere a conoscenza dell’impatto dei combustibili fossili fin dagli anni ’70, ma di aver taciuto per interesse.

L’appello agli amministratori delegati del petrolio e gas si conclude così:

“Dovete porre fine a queste attività poiché violano direttamente il nostro diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile, i vostri doveri di cura, nonché i diritti delle popolazioni indigene. Se non agite immediatamente, tenete presente che i cittadini di tutto il mondo prenderanno in considerazione l’idea di intraprendere qualsiasi azione legale per ritenervi responsabili. E continueremo a protestare in gran numero per le strade”.

È qui possibile firmare la petizione e unirsi alla causa.

