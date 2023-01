“Come un animale” | Una modella e quella rivelazione shock su Harry

Proseguono le rivelazioni del Principe Harry che, con Spare, ha voluto togliersi ogni sassolino dalla scarpa. Alcune davvero bollenti, però, emergono anche su di lui.

Sono settimane davvero intense quelle che sta vivendo il Principe Harry. Da qualche anno a questa parte, infatti, ha reso palese la sua insofferenza verso la Famiglia Reale e, con la moglie Meghan, ha preso delle decisioni storiche e drastiche.

Dopo l’uscita della serie tv Netflix, a muovere nuovamente le acque è stato soprattutto il libro Spare, che oggi è un vero e proprio fenomeno editoriale anche in Italia. Qui, infatti, il Principe Harry si è lasciato andare ad alcune indiscrezioni parecchio scottanti e, a quanto sembra, pare che ci sia in progetto di far uscire altri libri di questo tipo.

Nelle ultime ore, però, sta uscendo anche qualcosa su di lui. A parlare è una famosissima modella: le sue parole lo mettono in una cattiva luce.

Il Principe Harry e l’alcol

Prima di sposare l’attrice Meghan Marke, Harry non si è di certo trattenuto. Fin da ragazzino, il secondogenito di Diana si è mostrato poco incline alle dure regole imposte dalla famiglia reale e sono note a tutti le fotografie che lo ritraggono completamente perso tra vizi ed eccessi. Nonostante il matrimonio l’abbia rimesso sui binari corretti, chi ha fatto parte del suo passato turbolento non dimentica ciò che è successo.

A parlare di lui, nelle ultime ore, è stata la modella Nicola McLean, la quale ha incontrato Harry nel lontano 2015 in occasione del compleanno del rugbista James Haskell. A riportare le sue parole è il sito Espress Co Uk: “Quella sera mi sono ubriacata molto e sono caduta in un cespuglio. Stavo cercando di tirarmi su, poi Harry ha allungato una mano e mi ha afferrato” ha rivelato, narrando quindi di una serata di eccessi, alle quali il Principe era sicuramente abituato dato il suo tenore di vita di quegli anni.

La modella, però, spiega che anche Harry quella sera si era particolarmente lasciato andare. Mc Lean, infatti, rivela che Harry era “come un animale” in fatto di bevute: “Non è stato il mio momento migliore, ma chi non vorrebbe ubriacarsi con il principe Harry?” ha quindi aggiunto. Sebbene non siano segreti gli eccessi che hanno dominato l’adolescenza e la giovinezza del secondogenito di Diana, fa sempre effetto sentire queste testimonianze, che tanto lo differenziano dal sempre elegante e posato fratello William.

