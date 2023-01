Valerio Tallini: L’AIDAA ha festeggiato i suoi primi cento anni nel 2020, essendo stata fondata nel 1920

Questo libro descrive l’evoluzione storica e tecnica del settore aeronautico e spaziale italiano nel periodo compreso tra il 1920 e il 2022, da un punto di vista particolare: l’analisi dei principali eventi organizzati dall’AIDAA, l’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, la più importante Associazione italiana del settore aerospaziale.

L’AIDAA ha festeggiato i suoi primi cento anni nel 2020, essendo stata fondata nel 1920, anno in cui è stato costituito il suo nucleo storico: l’aida, Associazione Italiana di Aerotecnica.

Un secolo di tempo che ha visto tanti momenti drammatici come le due Guerre Mondiali, una serie di contingenze favorevoli, cambiamenti politici e sociali che hanno coinvolto tutti i settori, civili e militari, compreso quello aerospaziale. Tantissimi sono stati i soci, esperti e appassionati del settore aerospaziale, che hanno tenuto viva questa Associazione. In questo libro ho cercato di ricordarne il maggior numero possibile, come ho fatto per le organizzazioni, le università ei centri di ricerca.

Uno dei principi cardine della vita dell’AIDAA, che le ha consentito di crescere e di superare i momenti critici, è stato il suo forte legame con l’Aeronautica Militare, legame ancora oggi molto attivo e proficuo.

Tra le tante attività svolte, i Congressi Nazionali ed Internazionali sono ciò che meglio rappresenta l'Associazione. Gran parte della ricerca nel campo delle scienze e della tecnologia aerospaziale è illustrata nelle relazioni presentate dai delegati ai Congressi, che danno una visione globale del contributo, sia istituzionale che industriale, del settore aeronautico e spaziale italiano. L'intento dell'Autore è stato quello di illustrare l'importanza e il significato del contributo dell'AIDAA al progresso delle nostre scienze aerospaziali nazionali.

Dopo la laurea in Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Milano, Mario Marchetti specializzato nel settore spaziale presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell'Università La Sapienza di Roma dove ha trascorso gran parte della sua carriera accademica. Professore ordinario di Strutture missilistiche aeree, corso istituito da Luigi Broglio, è stato docente presso l'Università Politecnica delle Marche, la Facoltà di Ingegneria de La Sapienza e l'Université de Besançon (Francia). Centinaia di laureandi hanno seguito i suoi corsi, molti dei quali oggi ricoprono ruoli di responsabilità in vari enti, università e industrie. Come scienziato responsabile di progetti di ricerca nazionali e internazionali, sia nel settore aeronautico che in quello spaziale, ha ricoperto anche numerosi incarichi istituzionali. Autore di oltre quattrocento lavori scientifici pubblicati sulle più importanti riviste internazionali e di quattro libri, detiene otto brevetti. Socio dell'AIDAA sin dalla sua costituzione, è attualmente Presidente della Sezione di Roma ed è stato direttore della rivista Aerotecnica Missili e Spazio. È membro dell'International Academy of Astronautics (IAA) della IAF, International Astronautical Federation, e dell'European Academy of Sciences and Arts (EASA).