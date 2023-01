Totti e il gioco d’azzardo | La diagnosi di Pupo

È ormai noto il legame tra Francesco Totti e il gioco d’azzardo: ma sapete che cosa ha detto Pupo a riguardo? L’intervento del cantante ha lasciato tutti senza parole.

La star della musica si è espressa sul legame tra il noto calciatore e il gioco. Totti è da tempo avvezzo alla pratica, tanto da aver giocato addirittura con Pupo. Ecco che cosa ha detto a riguardo.

Nell’ultimo periodo si è parlato spesso di Francesco Totti non solo per la sua storica carriera ma anche per i gossip sul suo conto. Dalla separazione da Ilary Blasi alla nuova storia d’amore con Noemi Bocchi, il Pupone è finito spesso e volentieri al centro dell’attenzione. Come se non bastasse, gli sguardi di tutti si sono concentrati anche sulla passione che Totti ha per il gioco d’azzardo. Sono state molte le testate nazionali che hanno parlato dell’argomento, asserendo anche come l’ormai ex campione della Roma abbia giocato cifre molto alte in svariate parti d’Italia e d’Europa, finendo addirittura nel mirino della Banca d’Italia per alcune transazioni di denaro alquanto sospette. Questa volta a parlare dell’argomento è Pupo, il noto cantante italiano che con il Pupone condivide il piacere del gioco d’azzardo. Le parole dell’artista a riguardo hanno lasciato di stucco, sapete che cosa ha detto?

La “diagnosi” del cantante

A parlare questa volta è stato Pupo, uno dei maggiori interpreti della musica italiana nel mondo. Secondo quanto riporta liberoquotidiano.it, il cantante toscano ha raccontato di aver giocato a poker con Francesco Totti. Secondo Pupo, l’ex campione di calcio ha una vera attitudine al gioco che, a detta del cantante, potrebbe essere addirittura ludopatia. Pupo ha affermato di vedere delle qualità positive nel calciatore, che ha definito come buono, sensibile e generoso. Caratteristiche, queste, che Pupo ha detto essere tipiche dei ludopatici. Ma come fa ad esserne sicuro?

In passato anche Pupo ha sofferto di ludopatia, arrivando a diventare dipendente dal gioco. Non solo! Con gli anni il cantante ha perso cifre considerevoli, che lo hanno poi portato a cercare una soluzione per poter smettere. Oggi l’artista si è detto guarito dalla ludopatia e, proprio per questo, si è mostrato speranzoso nei confronti di Totti. I due si sono ritrovati a giocare insieme nel corso di una partita di beneficienza, poi trasmessa sul piccolo schermo. Il ricavato del gioco è stato devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.

Ormai non si fa altro che parlare di Totti, il protagonista delle cronache rosa degli ultimi mesi. Dopo il caso mediatico che lo ha visto in una separazione non proprio pacifica con la showgirl Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma ha iniziato a mostrarsi pubblicamente con la sua nuova fiamma. I due sono stati avvistati in occasione di diversi eventi pubblici e addirittura in una lussuosa vacanza in Sud America, insieme ai figli più grandi del calciatore.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

